Apple dévoile l’A15 Bionic, qui équipera les iPhone 13 et l’iPad Mini

Lors d’un évènement que vous pouvez voir, ou revoir, en fin d’article, Apple a présenté son nouveau SoC A15 Bionic. Toujours gravée en 5 nm, cette puce à 15 milliards de transistors (contre 11,8 milliards pour l’A14 Bionic) possède 6 cœurs CPU (deux cœurs haute performance et quatre cœurs orientés efficacité énergétique) et 4 ou 5 cœurs GPU en fonction des produits (5 cœurs pour l’iPhone 13 Pro et Pro Max). À cela s’ajoute un moteur neuronal à 16 cœurs.

Apple rapporte que son SoC offre des performances CPU et GPU respectivement 50 % et 30 % supérieures à celles de la concurrence, sans toutefois préciser de quelle concurrence il s’agit.

Apple M1 : les ‘petits’ cœurs Icestorm se mesurent aux ‘gros’ cœurs Firestorm

Plusieurs versions d’iPhone 13, de l’iPad Mini et de l’iPad

Ce SoC A15 Bionic va équiper bon nombre de produits. On le retrouvera dans les iPhone 13 et iPhone 13 Mini, lesquels héritent d’une encoche 20 % plus petite que les modèles précédents et profitent d’une meilleur autonomie : 2h30 en plus par rapport à l’iPhone 12 pour le premier, 1h30 supplémentaire par rapport à l’iPhone 12 Mini pour le second.

La puce officiera aussi dans une gamme Pro composée de de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max. Comme mentionné ci-dessus, le SoC hérite dans ce cas d’un GPU à 5 cœurs.

Du côté des tablettes, la nouvelle version de l’iPad Mini s’armera elle aussi d’une puce A15 Bionic. Apple promet une hausse des performances CPU de l’ordre de 40 % et GPU d’environ 80 % par rapport à la précédente génération.

Enfin, l’iPad n’a pas droit à l’A15 et doit se contenter de la puce A13 Bionic vieille de deux ans. Selon la marque à la pomme, ce modèle s’avère globalement 20 % plus véloce que la version équipée de l’A12. En outre, la société affirme que l’A13 rend le nouvel iPad trois fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu et six fois plus rapide que la tablette Android moyenne.

La plupart de ces produits seront disponibles en précommande dans les prochains jours ; rendez-vous sur le site d’Apple si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou en réserver un.