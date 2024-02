Meilleure tablette Apple : quel iPad choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs iPad

La gamme d’Apple se compose de 4 modèles de tablette : l’iPad Pro, l’iPad Air, l’iPad et l’iPad Mini. Et autant arrêter le suspens tout de suite, le meilleur d’entre eux est incontestablement le plus cher : l’iPad Pro M2 12,9 pouces. Cependant, cela ne veut pas dire que les autres sont inintéressants, bien au contraire. Tout le monde n’a pas besoin d’une telle machine de guerre, ni les moyens de se la procurer.

Les autres iPad de la marque ont des caractéristiques, des formats et des usages différents. Faire le bon choix peut vite devenir un vrai casse-tête. Si vous vous sentez perdu face aux nombreuses références, nous avons réuni pour vous les meilleures tablettes d’Apple.

Apple iPad Air M1 (2022), le plus polyvalent

Apple iPad Air M1 (2022) Le plus polyvalent

Commençons notre sélection avec l’incontournable iPad Air 5, la tablette la plus polyvalente du constructeur. Entre design, performance et rapport qualité/prix, elle a tout pour séduire les utilisateurs les plus exigeants. Et elle se positionne parfaitement entre les modèles destinés au grand public et ceux destinés aux professionnels. Grâce à l’intégration de la puce M1, elle promet des performances exceptionnelles dans un design élégant et d’une grande finesse. Et avec la variété d’accessoires disponibles, elle est facilement transformable en PC portable.

Sa dalle de 10,9 pouces est dotée de la technologie Liquid Retina et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La qualité d’affichage est, à l’image des autres produits de la marque à la pomme, magnifique. Bien que l’iPad Air 2022 offre une expérience utilisateur fluide et rapide, capable de gérer des applications gourmandes et du multitâche sans souci, l’autonomie est légèrement en dessous de nos attentes. Cette endurance est toutefois compensée par les avancées significatives en termes de puissance, rendant la tablette idéale pour une large gamme d’usages, de la création de contenu à la modélisation 3D.

L’iPad Air 2022 s’impose comme une option convaincante pour ceux qui recherchent une tablette à la fois puissante et versatile, capable de se substituer à un ordinateur portable pour certaines tâches. Son design, ses performances et sa compatibilité avec une gamme d’accessoires en font un choix attrayant. Et son prix, inférieur aux modèles de la gamme Pro, devrait achever de vous convaincre.

Apple iPad Pro M2 (2022), le plus puissant

Apple iPad Pro M2 (2022) Le plus puissant

La tablette phare d’Apple, celle qui rassemble les meilleures caractéristiques dans une fiche technique des plus impressionnante, c’est l’iPad Pro 12,9 pouces de 2022. Il se distingue principalement par son intégration de la puce M2 qui promet une puissance et des performances exceptionnelles, idéale pour les professionnels les plus exigeants. Cette tablette haut de gamme embarque un écran Mini-Led de 12,9 pouces qui offre une expérience visuelle incroyable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une colorimétrie presque parfaite.

Sur le plan photographique, l’iPad Pro conserve le même double module photo dorsal que son prédécesseur. Le rendu est bon, mais moins impressionnant dans un contexte de faible éclairage. La capacité de filmer en 4K à 60 images par seconde et en ProRes pour les modèles de stockage plus élevés souligne son orientation vers les créateurs de contenu. Même si elle s’adapte à toutes sortes d’usages, c’est une tablette qui se destine tout particulièrement aux créatifs.

L’autonomie de l’iPad Pro impressionne avec plus de 15 heures d’utilisation par charge, bien que la recharge soit relativement lente, un défaut que se traînent tous les iPad. La tablette fonctionne sous iPadOS 17. Cette version apporte des innovations comme Stage Manager pour un multitâche amélioré et la détection précoce de l’Apple Pencil, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur pour les professionnels créatifs. Malgré son prix élevé, l’iPad Pro 12,9 pouces de 2022 justifie son investissement par ses capacités exceptionnelles, se positionnant comme une alternative viable à un ordinateur portable grâce aux divers accessoires.

Apple iPad (2021), le moins cher

Apple iPad (2021) Le moins cher

L’iPad 9e génération d’Apple, bien que possédant un design assez vieillissant, est un choix aussi bien économique qu’intéressant pour les utilisateurs à la recherche d’une bonne tablette abordable. En plus d’un écran LCD de 10,2 pouces, il intègre le processeur A13 Bionic déployant de bonnes performances pour un usage quotidien. Il est équipé de Touch ID, supporte l’Apple Pencil de première génération, et offre des capacités de stockage allant jusqu’à 256 Go. Il présente également un module photo avant de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Center Stage pour une meilleure expérience de selfies et de visioconférences.

L’écran de l’iPad affiche une qualité visuelle tout à fait correcte, avec une bonne luminosité permettant une utilisation confortable même en extérieur. Malgré l’absence de modifications majeures dans le design, cet iPad assure une expérience fluide. Il est capable de gérer la grande majorité des applications et des jeux du quotidien, tout en affichant une autonomie de plus de 16 heures sur une seule charge.

Cependant, l’iPad 9 se heurte tout de même à quelques limites, une partie photo qui reste juste suffisante pour des usages basiques, la compatibilité avec l’Apple Pencil de première génération uniquement et des performances qui s’essoufflent vite. Malgré cela, l’iPad 2021 demeure une option solide dans la catégorie d’entrée de gamme d’Apple, offrant une bonne combinaison entre performances et prix accessible.

Apple iPad (2022), le meilleur rapport qualité/prix

Apple iPad (2022) Le meilleur rapport qualité/prix

Si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, vous pouvez vous tourner vers l’iPad de 10e génération. Ce dernier, qui reste dans des eaux tarifaires assez abordables pour une tablette Apple, marque une évolution significative pour la série classique de la marque.

Son design est renouvelé et s’aligne davantage sur les modèles iPad Air et Mini, abandonnant les larges bordures et adoptant un cadre en aluminium plat. Malgré tout elle conserve certaines anciennes caractéristiques comme l’incompatibilité avec l’Apple Pencil de seconde génération. L’écran de l’iPad 10 se compose d’une dalle LCD de 10,9 pouces. Elle ne bénéficie pas des technologies avancées comme l’OLED ou le Mini-LED, ni d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, néanmoins, elle offre une belle qualité d’affichage.

Sous le capot, la puce A14 Bionic assure une expérience fluide pour toutes les tâches quotidiennes. Avec une autonomie solide et l’introduction du Magic Keyboard Folio, cette nouvelle version se présente comme une option attrayante pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente au rapport qualité/prix intéressant.

Apple iPad Mini (2021), le plus petit format

Apple iPad Mini (2021) Le plus petit format

L’iPad Mini se distingue par un design des plus soigné, s’alignant sur l’esthétique moderne des autres modèles d’iPad. Son écran LCD de 8,3 pouces aux bordures fines lui confère un format très compact, idéal si vous cherchez un appareil nomade. Elle intègre le processeur A15 Bionic qui déploie des performances très convaincantes pour toutes sortes d’applications. Elle est également équipée de la connectivité 5G et est compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération.

L’écran de l’iPad Mini 6 présente une excellente calibration avec des couleurs fidèles et une bonne visibilité en extérieur grâce à une luminosité satisfaisante et une gestion efficace des reflets. En photographie, l’iPad Mini 6 propose un module arrière de 12 mégapixels produisant des images de qualité, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie précise.

La tablette supporte également l’enregistrement vidéo en 4K à 60 FPS et dispose d’une caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels, optimisée pour les appels vidéo avec la fonctionnalité de suivi des personnes. L’autonomie solide permet une utilisation confortable tout au long de la journée, et bien que la recharge puisse être lente, le passage à l’USB-C offre plus de polyvalence pour la connectivité.

🤔 Quels sont les différents modèles d’iPad disponibles en 2024 ?

Apple propose une gamme diversifiée d’iPad pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. En tout, c’est 4 modèles qui sont disponibles dans des couleurs et des stockages différents. On trouve l’iPad Pro, destiné aux professionnels et aux utilisateurs exigeants à la recherche de performances maximales et de fonctionnalités avancées.

L’iPad Air, qui cible ceux qui cherchent un équilibre entre performance et portabilité, doté d’une puce puissante dans un design fin et léger. L’iPad standard, qui reste le choix de prédilection pour les étudiants et l’usage général grâce à son excellent rapport qualité-prix. Et enfin, l’iPad mini, qui séduit les utilisateurs à la recherche d’une tablette compacte, parfaite pour la lecture, la navigation sur internet et l’utilisation en déplacement.

Le choix entre les différents modèles d’iPad dépend essentiellement de vos besoins spécifiques et de votre budget. L’iPad Pro est idéal pour les créatifs et les professionnels qui nécessitent une puissance de traitement élevée pour des tâches comme le montage vidéo, le design graphique ou l’utilisation d’applications professionnelles, cependant, son prix est vraiment élevé. Ne le choisissez que si vous savez que vous aurez besoin d’exploiter toute sa puissance.

L’iPad Air, avec son design fin et sa puce performante, est parfait pour ceux qui recherchent un bon compromis entre efficacité et portabilité. Son prix est un petit peu plus abordable que la gamme Pro. Pour un usage quotidien, comme la navigation web, le visionnage de vidéos, et les jeux, l’iPad standard et l’iPad Mini offrent sont deux excellentes options. Si la portabilité est votre priorité absolue, l’iPad Mini, grâce à son format compact facile à transporter, est le choix idéal.

⚙️ Tous les iPad sont-ils compatibles avec le Pencil et le Smart Keyboard ?

La majorité des modèles d’iPad sont compatibles avec au moins une génération de l’Apple Pencil, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie pour la prise de notes, le dessin, et la navigation. Cependant, les générations précises de l’Apple Pencil compatibles peuvent varier selon le modèle d’iPad. L’iPad standard n’est par exemple pas compatible avec celui de deuxième génération. En ce qui concerne le Smart Keyboard et le Magic Keyboard, ils sont également compatibles avec plusieurs modèles, principalement l’iPad Air, l’iPad Pro, et l’iPad standard, transformant ces tablettes en véritables stations de travail mobiles.

Le choix entre un MacBook et un iPad dépend avant tout de vos besoins. Si vous avez besoin d’un ordinateur portable complet pour accomplir des tâches avancées, un MacBook est probablement plus adapté qu’une tablette. Les MacBook offrent une expérience plus traditionnelle d’ordinateur, ils sont équipés de macOS, et conviennent mieux au développement, au montage vidéo, et à d’autres tâches exigeantes.

En revanche, si vous privilégiez la portabilité, l’interaction tactile, et la polyvalence, la prise de notes, ou la consommation de médias, un iPad sera plus approprié. iPadOS offre une expérience utilisateur unique avec des applications optimisées pour l’écran tactile et la possibilité d’utiliser l’Apple Pencil.

📦 Quelle capacité de stockage choisir ?

La capacité de stockage idéale de votre iPad dépend de votre utilisation. Pour une utilisation modeste, comprenant la navigation web, la lecture de livres électroniques, et l’utilisation occasionnelle d’applications, un modèle de 64 Go ou 128 Go pourrait suffire. Cependant, si vous envisagez de télécharger beaucoup d’applications, de sauvegarder des photos et des vidéos, ou d’utiliser votre iPad pour des tâches créatives comme le dessin ou le montage vidéo, optez pour une capacité plus élevée, telle que 256 Go, 512 Go, ou même 1 To. Gardez à l’esprit que les iPads ne supportent pas l’extension de stockage via des cartes SD, donc choisir la bonne capacité dès l’achat est crucial.