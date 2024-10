Apple pourrait arrêter de présenter un iPhone et un nouvel OS tous les ans

Apple a fait preuve d’une grande constance ces dernières années en ce qui concerne ses sorties annuelles de matériel et de logiciels. En effet, iOS est systématiquement présenté en juin, l’iPhone et les Mac entre septembre et novembre. Mais Apple pourrait mettre un terme à ce rythme quasi-militaire, afin de corriger certaines erreurs. L’analyste de chez Bloomberg, Mark Gurman, estime qu’Apple pourrait prendre un peu plus son temps, afin de sortir à chaque fois, une mise à jour parfaite.

Mark Gurman souligne dans sa dernière newsletter, “Power On”, qu’Apple pourrait s’orienter vers un cycle de publication imprévisible pour son matériel et ses logiciels. L’analyste affirme que la sortie d’Apple Intelligence est la preuve que la société s’éloigne « très légèrement » de ses grands lancements d’automne pour le matériel et les logiciels. Apple Intelligence est le dernier service de l’entreprise, et il est annoncé pour le dernier iPhone 16 et les prochains modèles de MacBook Pro.

Les développements d’Apple Intelligence illustrent cette volonté de changer de rythme

Les nouvelles fonctionnalités d’IA sont le point fort d’iOS 18 et d’autres mises à jour d’Apple, et elles sont actuellement en phase bêta, uniquement accessibles aux développeurs à des fins de test. La première vague de fonctionnalités d’Apple Intelligence avec iOS 18.1, devrait arriver le 28 octobre. Cependant, certaines des fonctionnalités supplémentaires qui composent Apple Intelligence seront réparties dans les différentes mises à jour d’iOS 18. Cela signifie que toutes les nouvelles fonctionnalités d’IA qu’Apple a annoncées lors de sa WWDC seront annoncées plus tard en 2025.

Apple pourrait suivre la même approche à l’avenir, en annonçant des produits et des services à l’avance, puis en prenant son temps pour les lancer. Cette approche peut avoir une incidence sur les ventes du produit, car certaines fonctionnalités logicielles sont liées à la sortie du matériel. Prenons l’exemple de l’iPhone 16. Les appareils ont été annoncés comme étant prêts pour Apple Intelligence, mais le service n’est pas encore disponible, un mois après la sortie du produit.

Si au moins, ça peut donner à Apple l’occasion de ne plus proposer de produits qui semblent inachevés, ça n’est pas une mauvaise idée. Apple est une marque sérieuse, contrairement à certains constructeurs chinois qui ont pour habitude de sortir un produit hâtivement, puis les mises à jour correctives ultérieurement. Apple est censé vendre quelque chose qui fonctionne parfaitement, certains clients ont donc du mal avec le fonctionnement actuel.