La puce M4 serait adoptée massivement par les MacBook et iMac dès 2025

La nouvelle puce M4 d’Apple pourrait intégrer l’ensemble du catalogue d’ordinateurs de bureau et portables de la firme. Le SoC serait d’abord présent dans les MacBook Pro pour ensuite équiper les iMac, Mac Mini, MacBook Air et Mac Studio.

À chaque sortie d’un nouveau SoC, c’est l’occasion pour Apple de renouveler sa gamme de produits. Ainsi, la puce M3 avait été intégrée aux différents laptops de la firme, le MacBook Pro M3 faisant office de précurseur.

Depuis, ce sont les machines plus “abordables” qui ont eu le droit à la transition vers la M3, notamment les MacBook Air. En revanche, pour ce qui est des iPad Pro 2024, Apple a plutôt adopté une stratégie différente. En effet, les tablettes haut de gamme d’Apple ont fait l’impasse sur la puce M3 pour passer directement à la M4.

Le géant de Cupertino ne compte pas s’arrêter là, et d’autres produits vont avoir le droit à la puce flambant neuve par la suite. C’est notamment le cas du MacBook Pro M4 qui devrait sortir en fin d’année 2024, un an après la version M3.

Logiquement, le reste des appareils devraient suivre et ce serait l’ensemble des ordinateurs Mac qui feraient la transition vers la puce M4 d’ici 2025 selon Mark Gurman. Cela comprendrait les MacBook Air et Pro mais aussi les iMac, Mac Pro, Mac mini ainsi que les Mac Studio.

La puce M4 présente dans l’ensemble des Mac ?

Ainsi, les futurs Mac Pro et Mac Studio, attendus pour la seconde moitié de 2025. Les iMac M4 et les Mac Mini (les modèles d’entrée et haut de gamme), comme les MacBook Pro, pourraient sortir fin 2024 ou bien début 2025.

Les successeurs au MacBook Air M3 seraient attendus au printemps 2025, tandis que les Mac Pro et Mac Studios M4 sortiraient à la seconde moitié de l’année. Ce serait la toute première fois qu’Apple décide d’introduire ses nouvelles puces dans l’ensemble de son catalogue d’ordinateurs, qu’ils fassent partie du segment desktop ou mobile.

“Il y a eu des spéculations en ligne concernant la date de sortie de la gamme Mac M4 […]. Après avoir vérifié, je ne vois aucun changement dans le calendrier. Les iMac M4, MacBook Pro […] et Mac mini […] sont attendus entre la fin de 2024 et le début de 2025. De nouveaux MacBook Air sont prévus pour le printemps 2025, et les modèles Mac Pro et Mac Studio arriveront vers la seconde moitié de l’année prochaine.” Mark Gurman via Bloomberg

Vers une gamme d’ordinateurs Apple très concurrentielle ?

Cela a son importance, puisque cette stratégie permettrait à l’entreprise de renouveler sa flotte de produits avec un nouveau SoC très concurrentiel. En effet, la puce M4 offrirait un gain de rapidité pouvant atteindre 45 % par rapport aux M2 et M3 selon les derniers benchs. De plus, la version 10 cœurs du CPU serait d’ores et déjà plus performante que le tout nouveau Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Avec la sortie d’Apple Intelligence, le nouveau SoC M4 et son NPU de 38 TOPS pourrait rivaliser avec les solutions concurrentes en ce qui concerne les tâches IA. Intégrer cette puce à l’ensemble de son catalogue d’ordinateurs donnerait l’avantage à Apple qui couvrirait donc à la fois le segment mobile et desktop avec son offre d’intelligence artificielle.

En revanche, en ce qui concerne les prix, il est probable qu’ils soient assez élevés. Apple n’a pas l’habitude de vendre ses produits à bas prix et ses ordinateurs équipés de puces M4 ne devraient pas faire exception. À titre d’exemple, le MacBook Pro M3 est vendu entre 2000 et 4850 euros.

Modèles Nombre de cœurs CPU Nombre de cœurs GPU Finesse de gravure Nombre de transistors Mémoire unifiée Apple M4 10 10 3 nm 28 milliards ? Apple M3 8 10 3 nm 25 milliards 24 Go maximum Apple M2 4+4 10 5 nm 20 milliards 24 Go maximum Qualcomm Snapdragon X Elite 12@3,8 GHz

Turbo (1-2 cores) : 4,3 GHz Adreno(4,6 TFLOPS) 4 nm ? 64 Go maximumLPDDR5(Bande passante 130 Go/s)