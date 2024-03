Meilleure Apple Watch 2024 : quelle montre connectée Apple acheter ?

Notre top 3 des meilleures Apple Watch

Apple Watch SE, l’Apple Watch pas chère 276.39€ Voir 226.68€ Voir 260€ Voir 374.26€ Voir Apple Watch Serie 9, la meilleure des montres Apple 399€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 432.90€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 521.12€ Voir Plus d’offres Apple Watch Serie 8, le bon rapport qualité/prix 499.99€ Voir 270€ Voir 432.65€ Voir 499.99€ Voir

Depuis leur apparition, les montres connectées ne cessent de gagner en popularité, se positionnant comme des accessoires incontournables du quotidien. Apple, pionnier dans ce domaine avec le lancement de sa première Apple Watch en 2014, a su évoluer et diversifier son offre pour répondre aux attentes variées de ses utilisateurs.

Aujourd’hui, la firme de Cupertino propose une vaste gamme allant des modèles basiques aux versions haut de gamme. Ils sont adaptées aussi bien au grand public qu’aux athlètes de haut niveau. Avec des prix s’étalant de quelques centaines à près d’un millier d’euros, choisir la montre connectée idéale nécessite de bien réfléchir aux fonctionnalités recherchées et de posséder un iPhone pour profiter pleinement de l’écosystème Apple. Voici notre comparatif des meilleures Apple Watch, élaboré pour vous aider à faire le choix qui enrichira au mieux votre quotidien.

À lire également : notre sélection des meilleures montres connectées

Apple Watch Serie 9, la meilleure des montres Apple

Apple Watch Série 9 La meilleure des montres Apple € Apple Watch Series 9 (41 mm GPS)… 399€

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

432.90€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

521.12€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bel écran lumineux

Très bel écran lumineux Excellentes performances

Excellentes performances Design et finitions très soignés

Design et finitions très soignés Interface intuitive et ergonomique

Interface intuitive et ergonomique Possibilité de choisir la taille, le matériau et la couleur On n’aime pas Un prix qui a tendance à baisser, mais qui est encore très élevé

Un prix qui a tendance à baisser, mais qui est encore très élevé Assez peu de nouveautés notables

L’Apple Watch Series 9 marque la dernière avancée de la firme de Cupertino dans le domaine des montres connectées. Cette nouvelle version est disponible en deux tailles. 41 mm et 45 mm, et proposée avec des châssis en acier ou en aluminium. Malgré des critiques pointant du doigt un manque d’innovations majeures par rapport à la Series 8, la Series 9 introduit tout de même la puce S9 pour toujours plus de puissance. Ainsi qu’un écran Amoled Retina plus lumineux et la fonctionnalité “double tap” qui enrichit l’expérience utilisateur.

Sur le plan de la résistance, la Series 9 ne lésine pas. On trouve une certification IP6X pour la protection contre la poussière et une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM. Le système d’exploitation WatchOS 10 apporte une interface utilisateur revisitée. Avec des widgets et un défilement intelligent, ainsi qu’une interaction améliorée avec Siri. Côté santé et sport, Apple continue de proposer un suivi fiable, avec des mesures précises de fréquence cardiaque et un suivi GPS efficace. L’autonomie atteint jusqu’à 28 heures d’utilisation, répondant ainsi à une des principales demandes des utilisateurs.

Toutefois, malgré ces avancées, l’Apple Watch Series 9 fait face à des critiques concernant son prix toujours élevé, l’absence de nouvelles fonctionnalités dédiées au sport ou à la santé, et une certaine réticence à rompre avec le design traditionnel. Pour ceux déjà équipés de modèles récents, l’attente d’un changement plus radical, potentiellement avec la future Apple Watch X, pourrait s’avérer plus judicieuse.

Apple Watch Serie 8, le bon rapport qualité/prix

Apple Watch Serie 8 Le bon rapport qualité/prix € Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en… 499.99€

499.99€ Voir l’offre

270€ Voir l’offre

432.65€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre On aime Bel écran lumineux

Bel écran lumineux Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Mesures précises

Mesures précises WatchOS 9 pratique et complet

WatchOS 9 pratique et complet Finitions impeccables On n’aime pas Peu de nouveautés par rapport à la version précédente

Peu de nouveautés par rapport à la version précédente Prix qui reste malgré tout élevé

Tout le monde n’a pas la possibilité de s’offrir les dernières innovations. C’est pourquoi l’Apple Watch Series 8 continue de séduire de nombreux utilisateurs, malgré l’arrivée de modèles plus récents. Elle représente un compromis idéal entre performance et prix, une excellente alternative aux versions plus coûteuses. Avec un écran Retina disponible en deux tailles, 1,69 ou 1,9 pouce, et une luminosité maximale de 1000 nits, elle garantit une qualité d’affichage remarquable, même en plein soleil. Conçue pour résister à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur et dotée de la certification IP6X contre la poussière, son design reprend les éléments des produits de la marque.

Équipé du système watchOS 9, la Series 8 offre une expérience utilisateur fluide et un suivi sportif poussé. Le tout soutenu par une batterie promet environ 48 heures d’autonomie. Ajoutons qu’en plus, elle se recharge rapidement, atteignant 100% en juste un peu plus d’une heure. Les fonctionnalités sportives et de santé incluent la possibilité de réaliser un électrocardiogramme ou de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Et elles sont renforcées par le suivi GPS précis et la possibilité d’utiliser Apple Pay. La Series 8 demeure donc un choix des plus intéressant pour ceux à la recherche d’un excellent rapport qualité/prix au sein de l’écosystème des smartwatches d’Apple.

Apple Watch Ultra 2, la plus haut de gamme

Apple Watch Ultra 2 La plus haut de gamme € Apple Watch Ultra 2 (49 mm GPS +… 899€

899€ Voir l’offre

850€ Voir l’offre

869€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

954.51€ Voir l’offre

1,022.89€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Magnifique écran lumineux

Magnifique écran lumineux Excellentes performances

Excellentes performances GPS fiable et mesures précises

GPS fiable et mesures précises Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Robuste On n’aime pas Tarif très élevé

Tarif très élevé Assez imposante, et lourde

L’Apple Watch Ultra 2 incarne l’aboutissement de l’expertise d’Apple dans la conception de montres connectées. Il s’agit d’un modèle haut de gamme équipé de la puissante puce S9 qui rend les interactions avec la montre fluide et réactive. L’écran OLED atteint une luminosité maximale impressionnante de 3000 nits. Ce qui vous garantit une lisibilité optimale même dans des conditions de forte luminosité.

Le design de l’Apple Watch Ultra 2 reste fidèle à une esthétique soignée et fonctionnelle. Avec un boîtier en titane de 49mm qui souligne son allure à la fois sportive et élégante. Avec l’introduction de la fonction “double tap”, Apple innove en permettant des interactions sans avoir à toucher l’écran. La précision du GPS a aussi été améliorée. Il offre un suivi plus fiable pour les activités extérieures. Les capacités de mesure de l’activité et de la santé bénéficient de la fiabilité et de la précision de watchOS 10. La montre affiche une autonomie remarquable pouvant atteindre jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie.

Affichée à un tarif loin d’être accessible à tous, l’Apple Watch Ultra 2 se présente comme un investissement premium. Elle se dédie aux utilisateurs à la recherche d’une montre connectée alliant performances de haut vol, autonomie et design raffiné. Et elle reste capable de s’adapter à un large éventail d’usages, du quotidien aux sports extrêmes.

Apple Watch Ultra, pour les sportifs

Apple Watch Ultra Pour les sportifs € Apple Watch Ultra (GPS + Cellular,… 758.95€

758.95€ Voir l’offre

746.09€ Voir l’offre

927.21€ Voir l’offre On aime Bonne qualité d'affichage même en plein soleil

Bonne qualité d'affichage même en plein soleil Très robuste, idéal pour les baroudeurs

Très robuste, idéal pour les baroudeurs Mesures précises

Mesures précises Pratique et intuitive

Pratique et intuitive Performances fluides On n’aime pas Imposante et lourde

Imposante et lourde Pas de cartographie

La Watch Ultra d’Apple se positionne comme une montre connectée haut de gamme. Conçue spécialement pour répondre aux exigences des sportifs et des amateurs de sports extrêmes. Avec son écran Retina de 1,92 pouce offrant une luminosité jusqu’à 2000 nits, cette montre garantit une qualité d’affichage inégalée, même en plein soleil. Son boîtier de 49 mm en titane, le plus imposant pour une Apple Watch, est d’une robustesse exceptionnelle. Pour le protéger : un écran en verre saphir. Ajoutons à cela qu’elle est capable de résister jusqu’à 100 mètres sous l’eau.

Outre son design robuste, l’Ultra innove avec l’ajout d’un troisième bouton (absent sur les autres modèles) configurable avec différents raccourcis. Ce modèle intègre également toutes les innovations technologiques de la marque, y compris une alarme sonore de 86 dB pour les situations d’urgence. Ce modèle s’adresse à ceux qui cherchent une montre capable de les accompagner lors d’activités intenses.

Malgré sa technologie avancée et ses améliorations ergonomiques, l’Apple Watch Ultra ne parvient pas encore à égaler les montres de sport spécialisées, notamment en termes de cartographie et de planification d’itinéraires pour le trail. Cependant, elle représente un choix attrayant pour les fans d’Apple et les sportifs à la recherche d’une montre connectée polyvalente et haut de gamme.

Apple Watch SE, l’Apple Watch pas chère

Apple Watch SE L'Apple Watch pas chère € Apple Watch SE (2ᵉ génération)… 276.39€

276.39€ Voir l’offre

226.68€ Voir l’offre

260€ Voir l’offre

374.26€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Fonctionnalités essentielles présentes

Fonctionnalités essentielles présentes Suivi GPS efficace

Suivi GPS efficace WatchOS 9 pratique et complet

WatchOS 9 pratique et complet Suivi suffisant pour les sportifs amateurs ou les non-sportifs On n’aime pas Pas d'ECG

Pas d'ECG Autonomie limitée

L’Apple Watch SE se positionne comme une option intéressante pour ceux qui recherchent une première montre connectée ou ceux qui ne souhaitent pas investir une somme considérable dans un tel appareil. Elle est disponible dans deux tailles de boîtiers (40 ou 44 mm) et offre un écran Retina dont la luminosité peut atteindre 1000 nits. La visibilité reste donc même dans des conditions de luminosité élevée. Dotée de la puce S8, la SE promet des performances fluide et rapide, capable de rivaliser avec certains modèles plus coûteux.

Cette montre fait toutefois quelques concessions : par exemple, elle ne dispose pas des capteurs de fréquence cardiaque de 3e génération, ni de l’ECG, ni du suivi du taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Elle se concentre plutôt sur les fonctionnalités de base de la santé et du fitness. Néanmoins, elle intègre des options plutôt pratiques comme la détection en cas d’accident de voiture. Bien que son autonomie ne dépasse pas une journée et demie et requiert environ deux heures pour une recharge complète, elle reste compétitive, en particulier pour un produit dont le prix est aussi doux.

En conclusion, l’Apple Watch SE est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter de l’expérience Apple Watch sans pour autant payer le prix fort des modèles haut de gamme. Elle s’avère idéale pour le suivi quotidien de l’activité physique, mais ses limitations en matière de suivi de santé pourraient inciter les utilisateurs les plus exigeants à considérer des options plus complètes.

🤔 Pourquoi choisir une Apple Watch ?

L’Apple Watch fonctionne comme une extension de votre iPhone. Nous commencerons donc par dire que vous n’avez que très peu d’intérêt à vous en procurer une si vous ne possédez pas de smarpthone de la marque. L’Apple Watch vous permet tout d’abord de recevoir vos notifications directement sur votre poignet et même d’y répondre grâce à Siri ou au petit clavier tactile disponible sur le cadrant. Ces fonctionnalités peuvent être pratiques pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de sortir leur smartphone autant qu’ils le voudraient, mais qui souhaitent rester disponibles.

Cependant, ce n’est pas comme cela que l’Apple Watch déploie tout son potentiel. Elle est en effet avant tout tourné vers un usage sportif et bien-être. Cette montre connectée est un véritable coach personnel qui vous permet de prendre différentes mesures afin de surveiller votre santé. Fréquence cardiaque, oxygénation du sang, ECG, détection des accidents, suivi de la qualité de votre sommeil… Ces mesures sont aussi bien utiles aux sportifs qu’au grand public. Chacun peut ainsi repérer plus facilement des anomalies qui nécessiteraient une consultation médicale.

Il y a donc de nombreuses raisons qui peuvent vous pousser à acheter une Apple Watch. Car leur usage est très polyvalent.

👀 Quel intérêt d’acheter une Apple Watch pour un sportif ?

L’Apple Watch vous séduira par sa capacité à servir à la fois de coach personnel et de partenaire santé. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités dédiées au fitness, comme le suivi précis des activités physiques, la mesure de la fréquence cardiaque ainsi que l’intégration d’exercices spécifiques, elle offre une approche très personnalisée. Et grâce aux anneaux d’activité à compléter quotidiennement, l’Apple Watch vous encourage même à atteindre vos objectifs. Cela fait d’elle un outil motivant, permettant de rester actif et d’améliorer ses performances.

Cette montre connectée se distingue aussi par ses capacités poussées de suivi de santé,. Indispensables pour tout sportif soucieux de son bien-être. La montre peut surveiller le taux d’oxygène dans le sang, détecter des irrégularités dans le rythme cardiaque, et même appeler les services d’urgence en cas de chute grave. Ces caractéristiques, combinées à la possibilité de suivre le sommeil et de gérer les pics stress via des applications de méditation, offrent aux utilisateurs une vue d’ensemble de leur santé. Idéal pour ajuster ses entraînements, pour optimiser ses résultats et prévenir les blessures. L’Apple Watch se positionne donc comme un outil indispensable pour les sportifs cherchant à allier performance et bien-être.

📲 Peut-on utiliser une Apple Watch sans iPhone ?

Non, c’est totalement impossible. Pour utiliser une montre connectée sur un produit Android, il vous faudra opter pour l’un des nombreux modèles commercialisés par les autres marques. Samsung, Xiaomi, Honor ou encore Google en propose.

💡 Quels accessoires pour son Apple Watch ?

Que ce soit pour personnaliser votre montre ou bien pour la recharger facilement, Apple vous offre un vaste choix d’accessoires qui accompagneront parfaitement votre Apple Watch. Les bracelets sont disponibles dans plusieurs couleurs et plusieurs matières (métal, tissu ou cuir). Vous en trouvez bien sûr sur la boutique officielle de la marque. Mais aussi chez tout un tas de revendeurs non officiels. Il existe aussi des écrans de protection et des coques pour les rendre encore plus résistantes.

Côté chargeur, les Apple Watch se rechargent via un chargeur magnétique qui se place au dos du boîtier. Vous pouvez soit choisir d’y apposer le câble, soit acheter un support. Il vous permettra de la recharger simplement en la posant dessus. Là encore il en existe de nombreuses versions, certaines plus imposantes ou design que d’autres.

💧 Quelle Apple Watch est résistante à l’eau ?

Toutes les versions récentes de l’Apple Watch sont conçues pour être résistantes à l’eau. Elles offrent la liberté de les porter pendant leurs activités nautiques comme la natation en piscine ou en eau libre. Elles peuvent résister à une immersion allant jusqu’à 50 mètres de profondeur. Toutefois, il est important de noter que cette résistance à l’eau n’est pas permanente. Elle peut diminuer avec le temps en raison de l’usure normale.

Apple déconseille le port de sa montre lors d’activités aquatiques à haute vitesse. Ou dans des profondeurs importantes. La marque rappelle de ne pas exposer l’Apple Watch à des jets d’eau sous pression pour préserver son étanchéité.

À lire également : notre sélection des meilleurs bracelets connectés