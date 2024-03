Apple : vous pourrez bientôt télécharger des apps iOS depuis le web

©James Yarema via Unsplash

Alors que Microsoft permet enfin de désinstaller Edge, Apple de son côté a encore quelques modifications à apporter à son écosystème de produit pour se conformer au DMA. Après avoir été obligé d’adopter l’USB-C sur ses iPhone, l’entreprise se retrouve dans l’obligation de faire des modifications concernant son App Store.

La firme de Cupertino avait déjà annoncé qu’elle permettrait l’utilisation de stores concurrents sur ses appareils. Désormais, elle va permettre aux utilisateurs de télécharger des applications directement depuis internet.

Apple prévoit de permettre à certains développeurs de distribuer directement leurs applications iOS depuis leur site web dans les pays de l’UE. De ce fait, l’entreprise élimine le besoin d’un passage par l’App Store. Pour profiter de cette nouveauté, les utilisateurs devront l’activer depuis les paramètres.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être, en principe, disponible après une mise à jour logicielle plus tard ce printemps. Évidemment, les développeurs devront respecter les règles d’Apple en matière de sécurité. Ce n’est pas particulièrement étonnant, des conditions similaires avaient été imposées en ce qui concerne les abonnements sur l’App Store.

©Pixabay

Apple impose des règles strictes aux développeurs

Pour être autorisés à distribuer leurs applications via cette méthode, les développeurs devront remplir certains critères très exigeants. Il faudra justifier de plus d’un million d’installations annuelles et être membre du programme de développement Apple depuis au moins deux ans.

De plus, des frais seront imposés aux applications qui dépassent ce seuil d’installations annuelles, que ce soit via des magasins tiers ou la distribution web. La liste des exigences de l’entreprise ne s’arrête pas là et d’autres clauses sont également prévues :

Être réactif aux communications d’Apple concernant les applications distribuées via le web. En particulier concernant tout comportement frauduleux, malveillant ou illégal. Ou bien tout ce que Apple considère comme impactant la sécurité, la sûreté ou la confidentialité des utilisateurs.

Publier des politiques transparentes de collecte de données et offrir aux utilisateurs le contrôle sur la manière dont leurs données sont collectées et utilisées.

En revanche, Apple a la bonne idée d’exempter certaines entités de ces frais obligatoires. Parmi elles on compte : les organisations à but non lucratif, certaines institutions éducatives et les entités gouvernementales de l’UE.

Cependant, pour compenser, Apple assouplit également certaines règles. Notamment celles qui concernent la manière dont les développeurs peuvent lier des pages web externes pour effectuer des achats in-app. Cela devrait offrir aux développeurs plus de liberté dans la conception de promotions et de réductions pour leurs applications.