Après l’iPhone pliable, l’iPhone 18 serait lui aussi retardé ?

© Dennis Brendel

Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais elles viennent de prendre une toute autre dimension. Le président de Largan Precision, l’un des principaux fournisseurs de lentilles pour les appareils photo des iPhone, a laissé échapper lors d’une assemblée d’actionnaires des informations qui confirment en pratique ce que beaucoup anticipaient : l’iPhone 18 standard ne serait pas lancé en septembre 2026, mais au premier trimestre 2027.

Ce qu’a dit le fournisseur

Lors de la réunion des actionnaires de Largan Precision, son président Lin En-ping a indiqué que la société bénéficierait d’un taux d’utilisation de ses capacités plus élevé que les années précédentes. Il a expliqué ce phénomène par le fait qu’un grand client américain a décidé de reporter le lancement d’un nouveau modèle d’appareil, désormais prévu pour le premier trimestre 2027.

Lin En-ping n’a pas cité Apple nommément, mais Largan Precision est le fournisseur principal des lentilles utilisées dans les caméras des iPhone. Le recoupement avec les informations déjà en circulation ne laisse guère de place au doute. L’iPhone pliable avait déjà été victime de la même rumeur, concernant un potentiel retard.

Ce type de déclaration reste inhabituel. Apple est réputée pour ne jamais communiquer publiquement sur ses projets à venir, et ses fournisseurs adoptent généralement la même discrétion.

Un calendrier inédit pour Apple

Si ces informations se confirment, Apple commercialiserait à la fin de l’année 2026 uniquement l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, ainsi que l’iPhone Ultra, le modèle pliable très attendu. L’iPhone 18 standard, lui, rejoindrait en 2027 une gamme qui comprendrait également l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e.

L’iPhone 18e pourrait aussi arriver plus tard. ©Apple

Cela signifie concrètement que l’iPhone 17, sorti en septembre 2025, resterait le modèle standard le plus récent pendant environ un an et demi. Apple n’a jamais procédé de cette façon depuis l’iPhone 4S, dont le lancement en 2011 avait marqué le début du cycle annuel de mises à jour.

Pourquoi ce changement ?

Plusieurs raisons sont avancées. La gestion des ressources de fabrication serait le motif principal, selon les informations disponibles. Mais d’autres facteurs pourraient entrer en jeu, notamment la volonté d’orienter davantage d’acheteurs vers les modèles haut de gamme pendant la période des fêtes de fin d’année, moment clé pour les ventes de smartphones.

Un iPhone sous le sapin ? Oui, mais un modèle cher !

Par ailleurs, Apple fait face à une concurrence soutenue de Samsung sur le marché mondial. Malgré de bons résultats au premier trimestre 2026, Apple est restée légèrement derrière Samsung en termes de parts de marché globales. Un changement de stratégie de lancement pourrait, selon certaines analyses, lui permettre de mieux se positionner face à son rival sud-coréen, dont le Galaxy S27 sera directement confronté à l’iPhone 18 dans ce nouveau calendrier.

Qu’attendre de l’iPhone 18 standard ?

Les rumeurs actuelles ne promettent pas de bouleversements majeurs pour le modèle de base. Hormis une nouvelle puce et davantage de mémoire vive, l’iPhone 18 reprendrait en grande partie le design et les caractéristiques de l’iPhone 17. Ce dernier avait pourtant constitué une mise à jour notable pour un modèle standard, avec l’introduction d’un écran à fréquence de rafraîchissement élevée, un stockage de base porté à 256 Go et une charge plus rapide.

Apple n’a pour l’heure fait aucune annonce officielle sur le sujet. Le calendrier définitif reste donc à confirmer, mais les signaux qui s’accumulent pointent tous dans la même direction.