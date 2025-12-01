Comment l’iPhone pliable compte offrir des performances incroyables

L’iPhone Fold d’Apple, en développement depuis cinq ans, entrerait dans sa phase finale d’ajustements et serait équipé d’une chambre à vapeur pour la gestion thermique, avec une production estimée entre 7 et 9 millions d’unités pour un lancement à 2 399 dollars.

Apple franchit une nouvelle étape dans le développement de son premier smartphone pliable. Selon un rapport du United Daily News, relayé par plusieurs sources spécialisées, l’iPhone Fold ne nécessiterait plus que des ajustements mineurs avant d’entrer en production de masse, un processus qui pourrait prendre quelques mois supplémentaires.

Un refroidissement similaire aux iPhone 17 Pro

Le rapport révèle une information technique jusqu’ici inconnue : l’iPhone Fold serait équipé d’une chambre à vapeur, un composant de dissipation thermique fourni par le fabricant Chi Hong. Cette technologie, déjà répandue chez les concurrents Android, a fait son entrée chez Apple cette année seulement, avec les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Ce système devrait également être intégré aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, suggérant une standardisation pour les futurs modèles haut de gamme de la marque.

Cinq années de développement

Le design de l’iPhone Fold aurait nécessité cinq ans de recherche et développement. Apple aurait notamment réussi à concevoir un écran sans pli visible, une caractéristique qui différencierait l’appareil des modèles pliables actuellement disponibles sur le marché.

Plusieurs fournisseurs sont mentionnés comme partenaires du projet : Samsung, TSMC, Foxconn, Shin Zu Shing, Chi Hong et Largan Precision. Ces entreprises seraient prêtes à livrer les composants nécessaires à l’assemblage.

Quel sera le prix de l’iPhone pliable ?

Apple prévoirait de produire entre 7 et 9 millions d’unités lors de la première année de commercialisation, ce qui représenterait 30 à 40 % des ventes mondiales annuelles de smartphones pliables. L’appareil serait commercialisé au prix de 2399 dollars et embarquerait la puce A20 Pro, gravée en 2 nm, également attendue dans la série iPhone 18.

Le marché des smartphones pliables connaît actuellement une croissance limitée, principalement en raison des tarifs élevés pratiqués par les fabricants. L’entrée d’Apple dans ce segment pourrait apporter un coup de boost à ce secteur assez fermé.