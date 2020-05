Asus autorise à son tour l’overclocking des processeurs non-K sur ses cartes mères

Début mai, ASRock dévoilait sa technologie BFB (Base Frequency Boost). Celle-ci permet d’overclocker des processeurs Comet Lake-S non-K sur des chipsets B460 et H470. Il y a quelques jours, la firme a étendu cette pratique à la gamme Coffee Lake. Désormais, au tour d’Asus d’introduire sa fonction similaire pour les puces Comet Lake-S. Elle s’intitule APE, pour Asus Performance Enhancement.

Le principe est similaire au BFB : outrepasser le niveau de puissance 1 (PL1) du processeur afin d’augmenter la valeur du TDP. En l’occurrence, pour un modèle non-K, le faire passer de 65W à 125W dans la grande majorité des cas. Bien sûr, ce procédé n’autorise pas une marge de manœuvre aussi importante que la fonction BCLK des processeurs K. Néanmoins, elle octroie tout de même un gain de plusieurs centaines de MHz si l’on se fie aux données avancées par ASRock.

Onze cartes mères concernées

Si ASRock propose son BFB sur une large gamme de cartes mères, dont les Z390 et B365, Asus est un peu plus restrictif. En effet, la firme limite son APE aux chipsets B460 et H470. En tout, cela concerne onze cartes mères. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont concocté la liste ci-dessous avec la puissance maximale en fonction des cartes et la version du BIOS requise. La puissance maximale est fixée à 125W, hormis pour la ROG Strix B460-F Gaming, capable d’encaisser jusqu’à 210W. Pour profiter de l’APE, il vous suffit d’activer la fonctionnalité dans le BIOS.