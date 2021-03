Asus lance la première carte B550 Thunderbolt 4

Asus a annoncé par le biais d’un communiqué de presse la première carte mère AM4 offrant une prise en charge Thunderbolt 4, la ProART B550-Creator.

Comme vous le voyez sur les illustrations, cette carte mère arbore un look sobre. Elle est noire avec quelques touches dorées çà et là. Elle hérite d’un système d’alimentation en 12+2 phases. La carte embarque quatre emplacements DDR4. Elle peut ainsi héberger jusqu’à 128 Go de mémoire. Asus n’a pas spécifié les fréquences. Pour le stockage, elle propose quatre connecteurs SATA III et une paire de ports M.2.

Une paire de ports Thunderbolt 4

Asus a doté cette ProART B550-Creator de deux ports Ethernet 2,5 Gigabit. On retrouve aussi une paire de ports USB 2.0, de quatre USB 3.0, d’un DisplayPort et d’un HDMI. Enfin, c’est sa particularité, de deux ports Thunderbolt 4 sont présents.

Cette référence arrivera le mois prochain à un tarif de 299 dollars.

