Asus lance une carte mère ROG Crosshair VIII Extreme sur chipset AMD X570

Asus présente sa carte mère ROG (Republic of Gamers) Crosshair VIII Extreme, la première de la gamme pour les plateformes AMD jusqu’ici cantonnées aux versions « Hero ». Cette référence au format E-ATX est basée sur le chipset AMD X570 ; elle bénéficie d’un refroidissement passif.

La carte mère puise son énergie d’un connecteur d’ATX 24 broches et d’une paire d’EPS 8 broches. Pensée pour l’oveclocking, elle embarque des condensateurs métalliques 10K 100 % japonais. L’étage d’alimentation est en 18+2 phases avec des phases de puissance de 90A. Elle peut accueillir les processeurs AMD Ryzen 5000 Vermeer et APU Ryzen 5000G Cezanne ainsi que toutes les générations antérieures compatibles avec le chipset X570 (jusqu’aux séries 2000).

Cinq emplacements M.2 et six ports SATA III

Cette Asus ROG Crosshair VIII Extreme accepte jusqu’à 128 Go de mémoire DDR4 grâce à quatre slots. Avec un Ryzen 5000, elle doit pouvoir gérer jusqu’à de la DDR4-5100. Il y aussi deux emplacements PCIe 4.0 x16 et un emplacement PCIe 3.0 x1 relié au chipset ; cinq emplacements M.2 PCIe 4.0 x 4 (trois connectés directement au processeur, deux au chipset via une carte d’extension ROG DIMM.2), six ports SATA III.

Les options de connectivité sans fil de la carte mère comprennent le Wi-Fi 6E 2×2 et le Bluetooth 5.2. Deux ports Ethernet sont présents : l’un en 10 GbE via un contrôleur AQtion AQC113CS de Marvell, l’autre en 2,5 GbE via un contrôleur Intel I225-V. La fiche technique est incomplète mais mentionne dix ports USB sur la panneau arrière, deux ports Intel Thunderbolt 4 et deux autres USB Type-C. Enfin, le codec ALC4082 de Realtek avec traitement SupremeFX d’Asus et une puce DAC/AMP 9018Q2C d’ESS Sabre orchestrent le système audio de la carte mère.

Asus n’a pas encore révélé le prix ni la date de sortie de cette ROG Crosshair VIII Extreme.