ASRock, Asus et MSI dévoilent leur liste de cartes mères Intel et AMD compatibles Windows 11

Pour les processeurs Intel, la liste d’Asus est un peu plus restrictive que celles de MSI et ASRock.

Microsoft a fourni la liste officielle de processeurs AMD et Intel supportant Windows 11 ; les fabricants de cartes mères emboîtent le pas de la firme de Redmond. MSI, Asus et ASRock ont ainsi dévoilé lesquelles de leurs références sont compatibles avec les exigences actuelles de Windows 11, notamment celle du TPM 2.0.

Du côté d’Asus, les choses sont assez simples : la comptabilité débute à partir des cartes mères série 300 pour les chipsets Intel (exception faite du C246) comme AMD. Chez ASRock et MSI, la prise en charge s’étend jusqu’aux chipsets série 100 d’Intel (Z170, H170, B150 et H110) mais reste bloquée aux chipsets série 300 pour AMD (X399, X370, B350, A320).

Windows 11 : les principales annonces à retenir

Chipsets HEDT

Pour les plateformes HEDT (High End Desktop), on retrouve les chipsets X399, TR40 et WRX80 chez AMD, Intel X299 chez Intel. Dans certains cas, il est nécessaire d’activer le TPM dans les paramètres BIOS de la carte mère. Asus et ASRock détaillent la procédure à suivre sur leur site.

Ci-dessous, les listes communiquées par ASRock et Asus ; MSI donne directement les références des cartes mères. Enfin, vous pouvez retrouver les listes officielles de processeurs Intel et AMD annoncées par Microsoft en suivant les liens.

Génération Chipsets supportés Intel 100 series Z170, H170, B150, H110 Intel 200 series Z270, H270, B250 Intel 300 series Z390, Z370, H370, B360, B365, H310, H310C Intel 400 series Z490, H470, B460, H410 Intel 500 series Z590, B560, H510, H570 Intel X299 series X299 ASRock

Génération Chipsets supportés AM4 300 series X399, X370, B350, A320 AM4 400 series X470, B450 AM4 500 series X570, B550, A520 TRX40 series TRX40 ASRock