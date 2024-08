ASUS ROG Flow Z13 : cette tablette gaming miserait tout sur son Ryzen surpuissant

ROG Flow Z13 (2023) ©ASUS

En général, les tablettes ne sont pas des appareils conçus pour s’adonner au jeu vidéo. Les plus récents en sont parfaitement capables mais leur format se prête moins à cet usage qu’un smartphone ou une console portable.

Pourtant ASUS veut faire de ce type de machine un véritable PC portable gamer. Sa gamme de tablettes ROG Flow en est la preuve. Si le dernier modèle Z13 est sorti en 2023, l’entreprise serait en train de travailler sur un nouvelle version encore plus performante.

Celle-ci tirerait avantage de processeurs mobiles AMD encore en développement : les Strix Halo. Au lieu d’intégrer un CPU Raptor Lake d’Intel (Gen13) et un GPU Ada Lovelace (RTX 40) de NVIDIA, la nouvelle tablette ferait d’une pierre deux coups.

L’utilisation de l’iGP “surdimensionné” de l’APU Strix Halo permettrait à ASUS de se débarrasser d’une carte graphique dédiée et de gagner de la place. Cette ROG Flow Z13 millésime 2025 serait bien évidemment capable d’utiliser des périphériques de jeu comme un clavier, une souris ou une manette.

Une tablette avec un Strix Halo surpuissant

Cette tablette devrait offrir un écran de 13 pouces au format 16:10 sans que la définition exacte, le taux de rafraîchissement et la technologie de la dalle ne soient connus pour l’instant. Ce qui est possible en revanche c’est que si la machine embarque bien un des futurs processeurs d’AMD elle risque d’être assez performante mais aussi énergivore.

Certaines rumeurs suggèrent en effet que le TDP des APU de l’entreprise pourrait dépasser le 120 W. De ce fait, les Strix Halo nécessiteraient un système de refroidissement conséquent pour fonctionner sur un appareil mobile.

L’expert ayant fait fuiter les documents liés à la tablette suggère qu’un système “révolutionnaire” sera nécessaire afin de dissiper la chaleur dégagée par le processeur. D’autant plus que l’alimentation des Strix Halo, selon ses informations, allouerait 30 W au CPU et 80 W au GPU.

Pour faire de la place ASUS utiliserait également un die unique au lieu d’une configuration GPU et CPU séparés. Cela permettrait à l’entreprise d’adopter un système de refroidissement différent avec un design amélioré. Ce dernier serait plus léger mais la tablette serait moins fine en contrepartie.

La maniabilité sacrifiée sur l’autel de la puissance ?

Cela aurait comme effet de rendre la tablette moins maniable en général ce qui est assez étonnant. La mode actuelle de l’industrie va plutôt dans le sens inverse, par exemple Apple a commercialisé une des tablettes les plus fines du marché avec son iPad Pro M4. La tablette haut de gamme ne fait que 5,1 mm d’épaisseur.

Certes, elle n’est pas équipée du processeur Strix Halo taillé pour le gaming. Malgré tout vu les exigences imposées par ce genre de composant, une tablette ne serait peut-être pas l’appareil le mieux indiqué pour accueillir la puce d’AMD.

Sacrifier la praticité de la ROG Flow Z13 pour plus de puissance serait superflu. Sachant que la tablette peut être utilisée avec un clavier et une souris, son intérêt réel semble limité en comparaison d’un ordinateur portable plus conventionnel.

Il faut espérer qu’ASUS ait bien un système de refroidissement révolutionnaire dans les cartons afin que sa machine gère efficacement la dissipation de chaleur. Une tablette peu maniable et prompte à la surchauffe aurait certainement du mal à trouver preneur.