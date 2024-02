Meilleure tablette tactile : quel modèle acheter en 2024

Entre ordinateur portable, smartphone et télévision, les tablettes tactiles sont le compromis parfait pour de nombreux utilisateurs à la recherche d’un appareil compact, pratique et polyvalent. Nomades, elles peuvent être utilisées partout pour regarder des films, lire, étudier ou travailler. Découvrez notre sélection des meilleures tablettes tactiles de 2024.

Notre top 3 des meilleures tablettes tactiles

Oppo Pad Air, le meilleur premier prix
Apple iPad Pro, la meilleure tablette Apple
Xiaomi Pad 6, le meilleur rapport qualité/prix

Au fil des années, les tablettes se sont imposées comme un outil incontournable dans les foyers français, avec plus de la moitié des ménages équipés d’au moins un de ces appareils. Les fabricants ont constamment innové pour répondre à la demande croissante, en améliorant la fluidité de l’écran, la qualité d’affichage, les performances des processeurs et l’autonomie. Mais aujourd’hui, on peut vite être dérouté face à la diversité et la qualité des options disponibles.

D’autant plus qu’en 2024, le segment des tablettes est dominé par des géants comme Apple avec ses iPad et Samsung avec ses Galaxy Tab, alors qu’ils sont loin d’être les seuls acteurs sur le marché. Des marques telles que Xiaomi, Honor, Google et Realme, offrent également des produits très compétitifs. Ces appareils répondent à une multitude d’usages, que ce soit pour le divertissement, le travail, les études, la navigation sur Internet, les jeux, ou même le dessin grâce à plusieurs stylets. Découvrez notre comparatif des meilleures tablettes tactiles de 2024.

À lire également : notre sélection des meilleurs ultrabooks

Apple iPad Pro (2022), la meilleure tablette Apple

Apple iPad Pro (2022) La meilleure tablette Apple

Excellentes performances Qualité d'affichage exceptionnelle

Qualité d'affichage exceptionnelle Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Accessoires permettant de le transformer en ordinateur

Accessoires permettant de le transformer en ordinateur Idéal pour les créatifs et les professionnels On n’aime pas Charge un peu lente

Charge un peu lente Design trop similaire aux anciennes générations

L’iPad Pro d’Apple (version 2022) fait partie de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché des tablettes. C’est pourquoi ne le plaçons volontiers tout en haut de cette sélection. Il continue sur la lancée de son prédécesseur avec un design presque inchangé, mais des améliorations internes significatives. Nous pensons évidemment à la puce M2 qui assure des performances tout bonnement exceptionnelles. Il existe en deux versions différentes : la première a un format d’écran de 11 pouces, la seconde de 12,9 pouces.

Ces écrans possèdent de dalles Mini-Led offrant une qualité d’affichage exceptionnelle, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité impressionnante. Côté connectivité, il est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. En termes de fonctionnalités, il embarque un système de double caméra au dos supportant la vidéo 4K et un module photo frontal de qualité. Notez toutefois que ses capacités photographiques en basse lumière restent perfectibles. Il est aussi compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération.

Côté autonomie, l’iPad Pro 2022 offre jusqu’à 15 heures d’utilisation, une performance remarquable étant donné sa puissance et la qualité de son écran. Le temps de charge pourrait être amélioré, mais c’est vraiment anecdotique. L’iPad Pro se révèle donc être une tablette premium qui excelle dans presque tous les domaines. Malgré son prix élevé, c’est le choix idéal pour les professionnels et les créatifs exigeants. Elle demande toutefois un investissement supplémentaire pour le clavier et le stylet non inclus.

Apple iPad Air (2022), l’alternative plus abordable

Apple iPad Air (2022) L'alternative plus abordable

789.99€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Très belle qualité d'affichage

Très belle qualité d'affichage Compatible 5G

Compatible 5G Magnifiques finitions

Magnifiques finitions Fonctionnalité Touch ID facilement accessible On n’aime pas Charge un peu lente

Charge un peu lente Autonomie un peu moins bonne que les générations précédentes

L’iPad Air 2022 arbore un design proche de celui des générations précédentes, la grande nouveauté réside dans l’adoption de la puce M1. Cette dernière apporte une puissance considérable à la tablette. Et cette augmentation de performances place l’iPad Air à la frontière de la gamme Pro, mais pour un prix plus abordable.

Il possède d’un écran de 10,9 pouces équipé de la technologie Liquid Retina. Son taux de rafraîchissement peut atteindre les 120 Hz. La qualité d’affichage est vraiment fantastique. Cependant, l’autonomie est légèrement moins bonne que celle des modèles précédents, un compromis pour intégrer une telle puissance dans un boîtier aussi compact. Notez toutefois qu’elle reste tout à fait correcte. L’iPad Air maintient son attrait avec sa compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération et le Smart Keyboard Folio. Cela fait de lui un outil parfait pour les créatifs, les étudiants et les professionnels. Et le port USB-C amélioré, ouvre des possibilités de connectivité étendues, notamment avec des écrans externes.

L’iPad Air cherche à se positionner comme un hybride entre tablette et PC portable, bien qu’il reste des améliorations à apporter en termes de logiciel pour rivaliser pleinement avec un laptop. Et la puce M1 assure une expérience fluide, même pour des applications exigeantes. Malgré cela, l’iPad Air représente une option capable de satisfaire à la fois les besoins de divertissement et de productivité.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, la meilleure tablette Samsung

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra La meilleure tablette Samsung

1,499.99€ Voir l’offre On aime Bel écran Amoled

Bel écran Amoled Excellentes performances

Excellentes performances Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Finitions impeccables

Finitions impeccables Très légère

Très légère S Pen toujours aussi efficace On n’aime pas Prix très élevé

Prix très élevé Il faut aimer les grands formats

Passons maintenant à la concurrente directe de l’iPad Pro : la tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, avec son design élégant, son épaisseur de seulement 5,5 mm et son poids de 732 grammes, se positionne comme une tablette premium extrêmement nomade idéale pour les professionnels. À condition de vouloir y mettre le prix.

Sous le capot, la Tab S9 Ultra embarque le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, avec 12 ou 16 Go de RAM. C’est donc l’une des tablettes les plus performantes du marché. Elle tourne sous Android 13 avec l’interface One UI 5.1.1, elle prend en charge des fonctionnalités multitâches avancées ainsi que le mode DeX pour une expérience proche de celle d’un PC portable. Pour l’écran, on trouve une dalle AMOLED de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Et la compatibilité HDR10+, promet une expérience visuelle de qualité supérieure.

La dernière version du S Pen est fournie avec la tablette, qui est toujours aussi précis et ergonomique. Ce dernier est toujours aussi précis, et agréable à utiliser. Il se recharge sans-fil grâce au magnétisme de ce modèle. Ajoutons à cela son excellent bloc photo inspiré des Galaxy S23, sa certification IP68 et son autonomie très correcte, et vous vous retrouvez avec une tablette haut de gamme polyvalente adaptée à toutes sortes d’utilisations.

Oppo Pad Air, la moins chère

Oppo Pad Air La moins chère

Design soigné Expérience visuelle réussie…

Expérience visuelle réussie… Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Tarification très intéressante

Tarification très intéressante Port microSD On n’aime pas Absence de port jack

Absence de port jack …mais luminosité un peu faible

L’Oppo Pad Air marque l’arrivée de la marque dans le secteur des tablettes avec une proposition des plus intéressante. Positionnée comme une tablette d’entrée de gamme avec un prix de départ avoisinant les 200 euros pour le modèle 64 Go, elle surprend par sa qualité de construction et ses performances. Avec un châssis métallique léger et solide, ainsi qu’un design proche des modèles premium, elle offre également la possibilité d’étendre le stockage via une carte microSD.

Pour le reste, la tablette Pad Air possède d’un écran IPS LCD de 10,36 pouces offrant une expérience visuelle correcte, bien que limitée par une luminosité maximale assez décevante. Les quatre haut-parleurs délivrent un son de bonne qualité, parfait pour la consommation de contenu multimédia, film ou série. Cependant, l’absence d’un port jack peut restreindre son utilisation, notamment en déplacement.

L’Oppo Pad Air est équipé du processeur Snapdragon 680 et est accompagné de 4 Go de RAM. Ces composants montrent leurs limites dans les jeux les plus exigeants, mais restent suffisants pour la plupart des usages quotidiens. L’autonomie est son point fort, sa batterie de 7100 mAh offre une excellente durée de vie, bien que la charge de 18W puisse sembler lente. En définitive, malgré quelques compromis, elle se présente comme une option parfaite pour ceux qui recherchent une tablette abordable et performante.

Lenovo Yoga Tab 13, la plus atypique

Lenovo Tab 13 La plus atypique

Le pied béquille au dos Son grand format

Son grand format Sa belle qualité d'affichage

Sa belle qualité d'affichage Ses performances polyvalentes

Ses performances polyvalentes La qualité de son audio On n’aime pas Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz

Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz Pied qui alourdit l'ensemble

Nous avons choisi la Lenovo Yoga Tab 13 pour faire partie de cette sélection parce qu’elle se démarque grâce à son design innovant et sa grande polyvalence. Si elle est adaptée à tous les usages, Lenovo l’a toutefois voulu reine du divertissement grâce à son système audio, son grand écran et son pied intégré.

Son écran de 13 pouces se compose d’une dalle LCD offrant une définition de 2160 x 1350 pixels et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Lumineuse, elle vise à offrir une expérience de divertissement premium même si, pour ce prix, on aurait aimé voire de l’OLED. Le choix de Lenovo d’intégrer un processeur Snapdragon 870, accompagné de 8 Go de RAM positionne clairement cette tablette comme une option puissante pour le multimédia et les jeux vidéo, notamment pour jouer sur le Xbox Cloud Gaming ou Google Stadia.

Les haut-parleurs JBL intégrés, compatibles Dolby Atmos, promettent une expérience audio immersive très appréciable sur une tablette. L’ajout d’un port micro-HDMI est une touche originale, offrant la possibilité d’utiliser la Yoga Tab 13 comme écran secondaire. Ajoutons à cela, comme nous l’avons rapidement évoqué, que cette tablette possède un pied arrière qui permet de la faire tenir debout sans coque ni accessoire. Et ajoutons à tout cela une autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 10200 mAh. La Lenovo Yoga Tab 13 se révèle être une tablette polyvalente et performante, idéale pour ceux qui privilégient le divertissement à la portabilité.

Xiaomi Pad 6, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi Pad 6 Le meilleur rapport qualité/prix

Écran en 144 Hz Performances très satisfaisantes

Performances très satisfaisantes Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Très polyvalente, même pour les gamers

Très polyvalente, même pour les gamers Conception métallique soignée On n’aime pas Autonomie en dessous de ce que propose la concurrence

Autonomie en dessous de ce que propose la concurrence Qualité photo perfectible

La Xiaomi Pad 6 est une tablette offrant un excellent rapport qualité/prix pour un usage quotidien, à l’image de ce qu’à l’habitude de proposer la marque chinoise sur les différents segments high-tech. Le design est assez classique, mais efficace, avec des tranches et un dos métalliques qui assure une bonne dissipation de la chaleur. L’écran, toujours en IPS, possède une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Un bel atout, surtout pour les joueurs exigeant une grande réactivité. On aurait pu espérer du OLED, mais à ce prix là, impossible de tout avoir.

Au niveau des performances, le choix du Snapdragon 870, est pertinent car la tablette s’avère suffisamment performante pour la plupart des tâches, y compris le jeu, bien que les utilisateurs à la recherche des dernières avancées technologiques puissent vouloir se tourner vers des alternatives plus récentes. La partie audio est réussie car elle bénéficie de l’expertise Dolby pour une expérience immersive. En revanche, l’autonomie de la batterie, 8840 mAh, n’offre pas d’amélioration significative par rapport à la génération précédente.

En conclusion, la Xiaomi Pad 6 est une tablette de milieu de gamme compétente qui conserve les atouts du modèle précédent tout en apportant quelques améliorations. Elle conviendra aux familles et aux professionnels à la recherche d’un appareil polyvalent et abordable. Pour ceux déjà équipés de la Pad 5, l’upgrade n’est pas indispensable, sauf pour les joueurs attirés par un écran à haute fréquence de rafraîchissement.

Honor Pad 8, la tablette grand format abordable

Honor Pad 8 La tablette grand format abordable

Fine et légère malgré son grand format Bel écran de 12 pouces

Bel écran de 12 pouces Performances très correctes

Performances très correctes Bon système audio

Bon système audio Batterie suffisante On n’aime pas Pas de prise jack

Pas de prise jack Luminosité un peu en deça de nos attentes

La Honor Pad 8 se présente comme une solution parfaite pour ceux qui cherchent à allier divertissement et productivité à un prix abordable. Avec un grand écran de 12 pouces, elle offre un design fin idéal pour une utilisation nomade (contrairement à la Lenovo Yoga Tab 13, plus grande, mais plus massive). Elle est particulièrement adaptée au divertissement grâce à son système audio d’excellente qualité composé de huit haut-parleurs certifiés DTS:X Ultra. On regrette juste l’absence de prise jack.

Son écran se compose d’une dalle LCD qui offre une belle qualité d’image pour son segment de prix, même si la colorimétrie n’atteint pas les sommets, elle reste suffisante pour la majorité des usages courants. En termes de performances, la Honor Pad 8 s’appuie sur un processeur Snapdragon 680 et 4 Go de RAM, une configuration qui assure une utilisation quotidienne fluide, bien que les jeux 3D les plus exigeants puissent représenter un défi.

L’autonomie de la batterie est satisfaisante et permet une utilisation prolongée sans recharge fréquente. Cela rend cette tablette adaptée à une variété d’activités, du visionnage de films à la navigation web. En conclusion, malgré certains compromis, la Honor Pad 8 se positionne comme une option valable pour ceux qui recherchent une tablette Android grand écran à un prix compétitif.

Google Pixel Tablet, la meilleure tablette familiale

Google Pixel Tablet La meilleure tablette familiale

Le dock pour un usage domotique Bonnes performances

Bonnes performances Design simple mais efficace

Design simple mais efficace Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Bel écran

Bel écran Bonne qualité photo On n’aime pas Charge lente

Charge lente Pas de stylet

Pas de stylet 60 Hz seulement

La Pixel Tablet de Google marque le retour de l’entreprise sur le marché des tablettes avec un concept original qui fusionne tablette et appareil domotique. Un dock inclus transforme en effet l’appareil en un genre Nest Hub. Son design, bien que pas des plus original, est efficace et ergonomique. Et on salue le fait que Google a utilisé des matériaux recyclés et une finition en nanocéramique qui résiste aux traces de doigts.

Sur le plan technique, la Pixel Tablet propose un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, mais son taux de rafraîchissement n’est pas supérieur à 60 Hz. Bien que l’écran soit correctement calibré, il n’est pas au niveau de certains concurrents de la même gamme de prix. L’appareil est alimenté par le processeur Tensor G2 de Google qui offre de bonnes performances générales. Le module photographique est honorable, avec un objectif principal de 8 mégapixels qui, grâce au traitement logiciel de Google, livre des résultats plus que convenables pour une tablette.

En matière d’autonomie, la Pixel Tablet s’avère endurante. L’inclusion du dock est un atout, il permet une charge pratique et intégrant la tablette dans l’écosystème domotique de la maison. Toutefois, la tablette montre quelques limites, notamment une charge relativement lente et un manque d’accessoires comme un stylet, qui n’est ni inclus ni proposé à l’achat. Malgré cela, la Pixel Tablet réussit à se distinguer par sa polyvalence.

🤔 Une tablette tactile en 2024, est-ce que ça vaut le coup ?

Investir dans une tablette tactile en 2024 vaut le coup pour plusieurs raisons. Premièrement, les tablettes modernes offrent des performances et une polyvalence remarquables, capables de rivaliser avec de nombreux ordinateurs portables tout en restant plus légères et plus nomades. Que ce soit pour le travail, les études, la créativité ou le divertissement, elles sont suffisamment équipées pour gérer une large gamme de tâches avec efficacité.

Les avancées en matière d’affichage, les écrans à haute résolution et des taux de rafraîchissement élevés, rendent l’expérience visuelle plus immersive, que vous lisiez, naviguiez sur le web, regardiez des vidéos ou jouiez à des jeux. L’autonomie des batteries s’est également améliorée, permettant une utilisation tout au long de la journée sans nécessiter de recharge fréquente, ce qui est idéal pour les utilisateurs mobiles.

Pour ceux qui cherchent à remplacer leur ordinateur portable par un dispositif plus léger, les tablettes tactiles offrent une solution parfaite avec des claviers détachables, des stylets précis pour le dessin et des logiciels de productivité complets. Elles sont également devenues des outils d’apprentissage interactif inestimables pour les étudiants de tous âges, avec un accès à une myriade de ressources éducatives.

💻 Est-ce qu’une tablette tactile peut remplacer un ordinateur portable ?

La capacité d’une tablette tactile à remplacer un ordinateur portable repose sur vos exigences et vos activités quotidiennes. Avec leur puissance accrue, leur mémoire, et leurs systèmes d’exploitation sophistiqués, les tablettes modernes sont aptes à accomplir une vaste gamme de tâches, de la simple navigation web et gestion d’emails à des activités plus complexes telles que le montage vidéo et le dessin numérique.

Elles conviennent particulièrement bien pour les tâches de productivité générale et le divertissement. Toutefois, pour des tâches plus gourmandes nécessitant des logiciels spécialisés, les ordinateurs portables restent préférables. De par leur supériorité en termes de puissance de calcul, de connectivité, et d’accès aux logiciels professionnels. Malgré cela, l’écart de performance entre les tablettes et les ordinateurs portables diminue. Cela fait des tablettes une alternative viable pour certains utilisateurs, en fonction de leurs besoins personnels et de leur préférence pour une solution plus portable et flexible.

⚙️ Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir sa tablette tactile ?

Lors de l’achat d’une tablette tactile, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte pour s’assurer que l’appareil choisi répondra à vos besoins spécifiques. Le premier critère concerne les performances de la tablette, qui sont largement déterminées par le processeur, la RAM et l’espace de stockage disponible. Un processeur puissant garantit une expérience utilisateur fluide, même avec des applications gourmandes. L’espace de stockage, quant à lui, doit être adapté à vos besoins en matière de téléchargement d’applications, de stockage de médias et de documents, sachant que certains modèles offrent la possibilité d’extension via une carte microSD.

Le deuxième critère à considérer est la qualité de l’écran, qui affecte directement votre expérience visuelle. La taille de l’écran, sa résolution, et le type de dalle (IPS, OLED, etc.) jouent un rôle crucial dans la netteté des images, la fidélité des couleurs, et les angles de vision. Pour une lecture confortable, un visionnage de films immersif ou une précision dans le dessin, optez pour une tablette avec une haute résolution et un écran qui répond à vos habitudes d’utilisation.

Enfin, l’autonomie de la batterie et les options de connectivité sont des facteurs déterminants pour une utilisation sans contraintes. Une batterie longue durée est indispensable pour garantir que la tablette tienne toute la journée sans recharge. Surtout si vous êtes souvent en déplacement. Les options de connectivité, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, et la 4G ou 5G pour les modèles cellulaires, déterminent également comment vous pouvez accéder à Internet et connecter des périphériques externes. Assurez-vous que la tablette supporte les dernières normes pour une connectivité rapide et fiable.

🎨 Quelle est la meilleure tablette pour dessiner ?

L’iPad Pro d’Apple se distingue comme l’option privilégiée pour les artistes et créatifs à la recherche d’une tablette optimale pour le dessin. Grâce à ses performances supérieures, son écran Liquid Retina XDR avec technologie ProMotion pour une résolution et des couleurs éclatantes, ainsi qu’une réactivité et une faible latence lors de l’utilisation de l’Apple Pencil de 2e génération. Cette synergie entre l’iPad Pro et l’Apple Pencil, offrant une précision exceptionnelle. Et une expérience de dessin naturelle, est complétée par une compatibilité avec un large éventail d’applications de dessin. La puissance de traitement, assurée par la puce M1 ou ses successeurs, permet de gérer sans effort des projets exigeants et de haute résolution, rendant l’iPad Pro un choix incomparable pour ceux qui cherchent à allier puissance, précision, et portabilité dans leur processus créatif.