Les prochains CPU mobile Ryzen pourraient exiger un système de refroidissement conséquent

Parmi les prochains CPU d’AMD, les Strix Halo ont une place un peu particulière. À ne pas confondre avec l’APU Strix Point, le premier processeur hybride d’AMD, le Halo devrait être destiné au marché des ordinateurs portables.

Petite particularité : alors que celui-ci devrait alimenter de futurs ultrabooks, ses performances le placeraient au même niveau qu’un PC portable gamer. Ces processeurs Ryzen 8000, basés sur l’architecture Zen 5, seraient en effet capables de rivaliser avec les meilleures puces du marché.

Malheureusement, AMD n’a encore rien dévoilé officiellement à leur sujet et il faut se rabattre sur les différentes rumeurs et fuites pour en apprendre plus sur ces CPU. Un manifeste de livraison donne, en effet, quelques détails supplémentaires sur les spécifications des CPU Strix Halo.

Les APU Strix Halo, selon les informations disponibles, adoptent une architecture avancée avec jusqu’à trois matrices, comprenant deux CCD (Core Chiplet Dies) et un GCD (Graphics Core Die). Cette conception permet une configuration jusqu’à 16 cœurs Zen 5, offrant ainsi une puissance de traitement accrue pour différentes charges de travail (gaming, IA, bureautique, etc…)

Vers des CPU Strix Halo qui chauffent trop ?

©nbd.ltd

Une caractéristique supplémentaire de ces processeurs est effectivement l’accent mis sur les performances graphiques. Avec un cache L3 compris entre 32 et 64 Mo et jusqu’à 40 unités de calcul RDNA 3+ pour l’iGPU.

Pour soutenir ces iGPU haut de gamme, une inclusion notable est un cache MALL supplémentaire de 32 Mo embarqué sur l’IOD. Celui-ci étant destiné à éliminer les risques de goulets d’étranglement.

En revanche, de telles performances ont un coût. Il semblerait que le transfert thermique de certains CPU Strix Halo soit assez variable. En ce qui concerne la consommation d’énergie, le TDP des APU Strix Halo serait de 70 W avec des valeurs de pointe pouvant atteindre 120 W.

La valeur maximale du TDP peut sembler assez importante pour un notebook. Cela suggère que les PC équipés de ces processeurs pourraient nécessiter un système de refroidissement avancé afin de diminuer la température du CPU.

Il devrait être possible d’en apprendre plus sur les Strix Halo mais aussi l’ensemble des prochains processeurs Ryzen. Le Computex 2024 approche à grands pas, ce devrait être l’occasion pour AMD de présenter officiellement sa future génération de CPU.

AMD Fire Range AMD Strix Point Halo AMD Strix Point AMD Hawk Point Famille AMD Ryzen 8055 (HX-Series) AMD Ryzen 8050 (H-Series) AMD Ryzen 8050 (H/U-Series) AMD Ryzen 8040 (H/U-Series) Finesse de gravure 5nm 4nm 4nm 4nm Architecture CPU Zen 5 Zen 5 + Zen 5C Zen 5 + Zen 5C Zen 4 + Zen 4C Coeurs/Threds CPU 16/32 16/32 12/24 8/16 Cache L2 – 24 MB 12 MB 4 MB Cache L3 – 64 MB 24 MB 16 MB Architecture GPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3 4nm iGPU Unités de calcul 2 CUs (128 cores) 40 CUs (2560 Cores) 16 CUs (1024 Cores) 12 CUs (786 cores) TDP 55W-75W (65W cTDP) 55W-125W 15W-45W (65W cTDP) 15W-45W (65W cTDP)

Source : nbd.ltd