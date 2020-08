Asus ROG PG259QN : le premier moniteur 360 Hz à entrer sur le marché

Après presque 8 mois de teasing, Asus annonce officiellement son moniteur ROG Swift PG259QN. Destiné au jeu compétitif en 1080p, il est le premier écran de l’entreprise à proposer un taux de rafraîchissement de 360 Hz. C’est-à-dire : afficher une image toutes les 2,8 ms.

D’après NVIDIA, ce nouveau plafond permettrait une amélioration de 4% des flick shot (viser et cliquer en un mouvement très rapide de curseur), comparé aux écrans 240 Hz. Ce se traduirait également par un passage de 34.5 ms à seulement 20 ms de la latence bout à bout (ou « click to response time »)

Arrivée début septembre pour 699 dollars

En plus de son taux de rafraîchissement six fois plus élevé que celui d’un moniteur conventionnel 60 Hz, le ROG Swift PG259QN s’arme également d’une dalle IPS avec un temps de réponse de 1 ms (gris à gris) et une certification HDR 10. Fruit d’un partenariat entre NVIDIA et Asus, le moniteur embarque également un module G-Sync, pour offrir la meilleure expérience possible avec une GeForce GTX ou RTX, et propose la fonctionnalité NVIDIA 3D VISION pour admirer du contenu avec des lunettes 3D.

Annoncé pour une sortie début septembre avec un prix conseillé de 699 dollars, le ROG Swift PG259QN devrait être le premier moniteur 360 Hz à entrer sur le marché. Il sera ensuite talonné par le Predator X25 d’Acer et l’Alienware AW2521H.