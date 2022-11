Atomic Heart montre un de ses boss, une boule mécanique géante

La toute première vidéo d’Atomic Heart remonte à octobre 2018. À l’époque, le jeu de Mundfish s’annonçait comme l’un des premiers jeux Ray-Tracing ; il avait d’ailleurs eu droit à sa démo RTX téléchargeable en 2019. Quatre ans plus tard, cet argument n’est plus tout à fait d’actualité : pour convaincre les joueurs, le FPS horrifique et gore du studio ne peut plus miser sur son simple aspect “vitrine technologique”, mais doit aussi assurer côté gameplay. Pour juger de celui-ci, voici une nouvelle séquence inédite d’une dizaine de minutes.

Elle montre un affrontement contre un boss, une sorte de boule armée de bras mécaniques. La description d’IGN est la suivante : “Cette toute nouvelle séquence de gameplay capturée par le développeur, Mundfish, nous donne une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre des ennemis robotiques du prochain RPG d’action et de leurs capacités. Présentant certaines des compétences et des armes dont disposeront les joueurs lors du lancement du FPS l’année prochaine, ce combat intense démontre à quel point les combats d’Atomic Heart sont exigeants. Qu’il s’agisse de tirer avec un arsenal d’armes puissantes ou de découper Hedgie à la hache, voici un avant-goût de ce qui vous attend”.

Sortie prévue le 21 février

Atomic Heart sortira sur PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et Game Pass le 21 février 2023. Vous pouvez précommander dès à présent la version standard du titre sur Steam au prix de 60 euros. La configuration minimale pour jouer sur PC renseigne un processeur AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-4460, 8 Go de RAM, une carte graphique AMD Radeon R9 380 ou NVIDIA GeForce GTX 960. Idéalement, prévoyez un processeur AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-7700, 16 Go de RAM, une carte graphique AMD RX Vega 64 ou NVIDIA GeForce GTX 1080. Ces exigences sont assez modestes pour un FPS de 2023, tant en matière de CPU que de GPU.

Enfin, notez que le jeu est apparemment exclusivement solo. Vous pouvez visionner d’autres séquences de gameplay d’Atomic Heart dans de précédentes actus.