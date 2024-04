Attention, le lecteur d’empreintes du Galaxy S23 dysfonctionne avec One UI 6.1

Les Galaxy S23 semblent être victimes d’un nouveau bug suite à la mise à jour vers Android 14 et One UI 6.1. Ces smartphones de Samsung rencontreraient des problèmes de latence et de fonctionnement de leur capteur d’empreinte.

©Evgeny Opanasenko via Unsplash

Alors que Samsung a lancé son dernier smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 en janvier dernier, le constructeur n’oublie pas les générations précédentes. Les nouveautés apportées par le flagship de la firme comme l’IA doivent par exemple être en partie intégrées aux Galaxy S23 et aux modèles précédents.

C’est également le cas de la compatibilité avec Android 14, le système d’exploitation mobile de Google sous la forme de One UI 6.1, la surcouche maison de Samsung. Malheureusement, une mise à jour ne se fait pas toujours en douceur et il semblerait que la migration vers cette nouvelle version de l’OS ne se soit pas faite sans problème.

De nouveaux bugs seraient, en effet, présents pour certains utilisateurs, notamment en ce qui concerne le capteur d’empreinte des S23. Il semblerait que ces problèmes soient généralisés et touchent l’ensemble des modèles du smartphone Samsung : S23, S23 Plus, S23 Ultra et S23 FE.

Depuis la mise à jour 6.1 de One UI, certains utilisateurs se plaignent donc du manque de fiabilité du capteur d’empreinte de leur smartphone. Selon eux, l’outil qui permet de déverrouiller l’appareil aurait du mal à fonctionner. Celui-ci pourrait nécessiter plusieurs pressions avant de marcher ou serait victime d’un temps de réponse plus important.

One UI 6.1 rend les Galaxy S23 plus frustrants ?

Ce genre de problème peut s’avérer très frustrant voire même handicapant. Par exemple, un utilisateur n’ayant pas paramétré un autre moyen de déverrouiller son smartphone pourrait se retrouver démuni face à ce bug.

De plus, le lecteur d’empreinte est également utilisé pour des opérations sensibles. Par exemple, il peut être utilisé afin de payer avec Samsung Pay. Son manque de fiabilité actuel pourrait être un véritable problème dans ces circonstances.

©Samsung

Certains utilisateurs auraient également remarqué que l’animation du capteur d’empreintes digitales était un facteur aggravant. Pour atténuer le problème, ils ont suggéré de la désactiver dans les paramètres de sécurité et de confidentialité. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Paramètres > Données biométriques et sécurité > Empreinte et de désactiver l’option “Afficher animation lors déverr”.

Pour l’instant, ce bug ne semble toucher que les Galaxy S23. Cependant, la liste des appareils compatibles avec One UI devant s’étendre, il est possible que le problème se propage à d’autres smartphones.

En revanche, ne s’agissant que d’un bug mineur, il est probable que Samsung puisse rapidement remédier au problème. Malheureusement, la firme ne semble pas avoir fait état de la situation pour le moment. Il faut espérer que celle-ci réagisse vite afin de rendre leur ergonomie aux Galaxy S23 et d’apaiser leurs utilisateurs.