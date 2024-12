Aurora, le générateur d’images de X est retiré aussi vite qu’il a été ajouté

Ce week-end, un nouvel outil de génération d’images baptisé Aurora a fait une apparition éclair sur la plateforme Grok (sur X), suscitant l’engouement des utilisateurs pour ses résultats photoréalistes. Nombre d’entre eux ont partagé sur X (anciennement Twitter) les images créées avec cet outil, avant qu’il ne soit brusquement retiré dimanche après-midi. Présenté brièvement comme une option bêta dans le menu de sélection de modèles sous le nom de “Grok 2 + Aurora (beta)”, Aurora a rapidement été remplacé par “Grok 2 + Flux (beta)”. Il semblerait qu’Aurora ait été rendu public accidentellement avant d’être prêt.

Un lancement prématuré confirmé par Elon Musk

En réponse à un utilisateur ayant partagé une image générée par Aurora montrant un Tesla Cybertruck, Elon Musk a confirmé dans un tweet :

« C’est notre système interne de génération d’images. Toujours en version bêta, mais il s’améliorera rapidement. »

Comprendre, ce n’est pas prêt, on a encore du boulot dessus, surtout sur le côté légal. Ce développement intervient quelques jours après que X a rendu Grok 2 accessible gratuitement, bien que des limitations s’appliquent aux utilisateurs non abonnés. Aurora semble être dans la lignée des outils précédents, qui ont déjà fait l’objet de critiques pour leur manque de restrictions sur certains types de contenu.

Des résultats impressionnants mais controversés

TechCrunch, qui a pu tester Aurora avant son retrait, a découvert que le générateur acceptait des demandes controversées, comme celle de créer « une image ensanglantée de [Donald] Trump. » Les images partagées sur X témoignent également de sa capacité à produire des représentations de personnages publics et de figures protégées par des droits d’auteur, comme Sam Altman, Elon Musk, ou encore des personnages fictifs tels que Luigi et Mickey Mouse dans un match de boxe.

Cependant, certaines limites semblent déjà implémentées : Aurora refusait de générer des images de personnes nues.

Un outil prometteur, mais des défis éthiques et techniques

Aurora a montré un potentiel certain en termes de photoréalisme, mais son retrait précipité illustre les défis auxquels X et xAI font face. Outre les préoccupations techniques, les questions éthiques liées à la création de contenu sensible ou offensant restent au cœur des débats. Alors que Musk promet des améliorations rapides, il reste à voir si Aurora pourra revenir dans une version mieux maîtrisée et conforme aux attentes en matière de sécurité et d’éthique.

Pour l’instant, le mystère plane sur la date d’un éventuel retour de ce générateur d’images qui a déjà fait couler beaucoup d’encre en un temps record.