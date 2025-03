Baisser le voltage de cette carte graphique peut en faire la meilleure du marché

Si on vous dit que la AMD Radeon RX 9070 offre de très bonnes performances, même avec un voltage bridé ? Elle consomme moins, mais bat toujours une RTX 4070 Ti Super !

La AMD Radeon RX 9070, lorsqu’elle est sous-voltée, ne voit pas ses performances diminuer de manière significative. Au contraire, cette modification améliore l’efficacité énergétique, la rendant compétitive face à ses concurrentes, battant même une RTX 4070 Ti Super, avec des performances pourtant bridées.

En réduisant la tension de 100 mV, la Radeon RX 9070 ne perd que 4 FPS par rapport à ses réglages par défaut, tout en réduisant sa consommation d’énergie de 30 %. Cette découverte a été faite par Alva Jonathan, un overclockeur indonésien, qui a sous-volté sa carte graphique ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend. Les résultats montrent que la carte conserve des performances compétitives tout en diminuant notablement sa consommation énergétique.

Avec les réglages par défaut, la RX 9070 atteint 54 FPS dans le benchmark de Cyberpunk 2077. Après quelques ajustements via le logiciel AMD Adrenalin, la consommation d’énergie a été réduite de 30 %. La tension de la GPU est passée de 850-900 mV à environ 770-780 mV, et la fréquence de la GPU a chuté en dessous de 2,2 GHz.

En réduisant la tension de 50 mV supplémentaires, la fréquence de la GPU a augmenté d’environ 100 MHz, avec une tension autour de 740-750 mV. Une réduction supplémentaire de 50 mV a permis à la fréquence de la GPU d’atteindre plus de 2,4 GHz. Cependant, une réduction de tension au-delà de 100 mV peut entraîner des plantages.

Après un nouveau benchmark dans le jeu, la GPU a atteint 50 FPS, soit environ 10 % de moins que les résultats obtenus avec les réglages d’origine. Cela représente une amélioration de 30 % en termes de FPS par watt par rapport aux réglages par défaut, surpassant la RTX 4070 Ti Super, qui n’a atteint que 46 FPS.

La série RX 9070 se distingue même à faible consommation d’énergie. À seulement 170W, la RX 9070 montre peu de différence par rapport à sa consommation d’origine de 200-220W. De plus, la GPU atteint facilement plus de 2,7 GHz avec une augmentation de 10 % de la puissance et dépasse 2,8 GHz lorsqu’elle est sous-voltée de 50 mV.

Une réduction supplémentaire de 50 mV permet à la fréquence d’atteindre 2,95 GHz, soit plus de 250 MHz au-dessus de la fréquence d’amplification annoncée, permettant à la carte d’atteindre jusqu’à 60 FPS, soit une amélioration de 11 % par rapport aux réglages par défaut. Les cartes RX 9070 XT et RX 9070 montrent un potentiel significatif, car une augmentation de 10 % des performances peut être déterminante.