Test Zotac RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition : une GeForce performante et silencieuse

La version Trinity Black Edition proposée par Zotac reprend les caractéristiques de référence de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER telles que définies par NVIDIA, et que l’on aurait également retrouvé sur une version Founders Edition si elle existait. Plus exactement, les fréquences de base et Boost du GPU sont celles recommandées par NVIDIA, à savoir respectivement 2340 MHz et 2610 MHz. Modèle de référence oblige, la carte de Zotac reprend également le TGP de 285W conseillé par NVIDIA.

Bien entendu, le modèle de Zotac profite des technologies et fonctionnalités introduites par l’architecture Ada Lovelace, DLSS 3.0 et encodage AV1 compris. Équipée d’un chipset AD103-275, cette RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition embarque donc 8448 coeurs CUDA, 66 RT Cores ou encore un bus mémoire 256-bit associé à 16 Go de mémoire GDDR6X tournant à une fréquence de base de 1313 MHz.

RTX 4080 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070

SUPER RTX 4070 RTX 3070 Ti Architecture Ada (TSMC 4N) Ampere (SAMSUNG 8N) GPU AD103-300 AD103-275 AD104-400 AD104-350 AD104-250 GA104-400 Cœurs CUDA 9728 8448 7680 7168 5888 6144 Cœurs Tensor 304 264 240 224 184 192 Cœurs RT 76 66 60 56 46 48 Fréquence de base GPU 2210 MHz 2340 MHz 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz 1575 MHz Fréquence Boost GPU 2510 MHz 2610 MHz 2475 MHz 1770 MHz Performance FP32 48.8 TFLOPS 44 TFLOPS 40.1 TFLOPS 35 TFLOPS 29.1 TFLOPS 22 TFLOPS VRAM 16 Go G6X

(22.4 Gbit/s) 16 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 8 Go G6X

(19 Gbit/s) Bus mémoire 256-bit 192-bit 256-bit Bande passante mémoire 717 Go/s 672 Go/s 504 Go/s 608 Go/s TGP 320W 285W 220W 200W 290W Cache L2 64 Mo 48 Mo 36 Mo 4 Mo Interface PCIe Gen4 x16 MSRP au lancement 1329 euros 889 euros 899 euros 659 euros 659 euros 619 euros Date de lancement 16 nov. 2022 24 janvier 2024 5 janvier 2023 17 janvier 2024 13 avril 2023 10 juin 2021

Cette carte graphique est par ailleurs actuellement affichée à un tarif légèrement supérieur au MSRP (889 euros). Reste donc à savoir si cette différence de prix est justifiée par ses autres caractéristiques, en particulier l’efficacité et le silence de fonctionnement du système de refroidissement choisi par Zotac.

Unboxing et bundle

La carte de Zotac est livré avec l’indispensable adaptateur 2 x 8pins vers 12VHPWR permettant d’utiliser la RTX 4070 Ti SUPER avec une alimentation dépourvue de ce connecteur. On trouve également une équerre de soutien, une attention appréciable sachant que la carte mesure tout de même 307 mm de long (pour une largeur de 119 mm et une hauteur de 59 mm), pour un poids dépassant tout juste le kilogramme (1090 grammes exactement).

Ces accessoires s’accompagnent d’un rapide guide d’installation pour le support et l’adaptateur, d’une documentation sommaire et d’une petite figurine en carton. Pas de fioritures donc, Zotac ayant réduit le bundle au strict minimum.

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity BE de Zotac en détail

Zotac utilise ici un imposant système de refroidissement composé de trois ventilateurs de 90 mm et d’un double radiateur traversé par sept caloducs. Ce ventirad est en contact avec le chipset graphique, les puces de mémoire GDDR6X de chez Micron ainsi que les VRM de l’étage d’alimentation à 9+2 phases.

En plus de protéger efficacement la carte graphique en rigidifiant l’ensemble, la backplate métallique participe également au refroidissement des composants. Notons au passage que le PCB de cette RTX 4070 Ti SUPER de chez Zotac est relativement plus court que son ventirad.

Avec ses 59 mm d’épaisseur, la carte graphique occupe trois slots en tout. Comme toutes les RTX 4070 Ti SUPER, le connecteur d’alimentation 12VHPWR (12+4pins) est situé sur la tranche. C’est d’ailleurs de ce côté qu’on note la présence de la seule petite touche RGB de cette carte, au niveau du logo “ZOTAC GAMING“.

A l’arrière de cette carte graphique, on trouve enfin les classiques sorties vidéo : une au format HDMI 2.1a et trois au format DisplayPort 1.4. La norme DisplayPort 2.0 n’est en revanche pas gérée par la gamme actuelle de GeForce RTX, et cette version de Zotac n’y déroge pas.

La partie logicielle : Zotac FireStorm

Le constructeur propose de télécharger son propre logiciel de surveillance et de paramétrage de la carte graphique, FireStorm. Celui-ci permet de monitorer les différentes fonctions vitales de la carte graphique, des fréquences GPU et VRAM à la vitesse des ventilateurs en passant par la température de la RTX 4070 Ti SUPER.

Le design est plutôt clair et les options et réglages facilement accessibles. Il est ainsi possible d’overclocker la carte graphique, de diminuer ou d’augmenter la tension GPU ou encore les limites thermiques et de consommation d’énergie (jusqu’à +5%). FireStorm permet également de paramétrer manuellement le fonctionnement des ventilateurs, en deux groupes distincts (et non de manière totalement individuelle).

Enfin, c’est également par FireStorm qu’il faut passer pour configurer le côté RGB de la carte. Les réglages proposés sont plutôt sommaires, et certains paramètres comme la luminosité ou la vitesse n’étaient pas disponibles au cours de nos différents tests.

Les performances de la 4070 Ti SUPER Trinity BE

La Zotac RTX 4070 Ti SUPER Trinity BE reprend les caractéristiques de références proposées par NVIDIA, on s’attend donc à ce que ses performances soient virtuellement identiques à n’importe quelle autre carte de référence.

Notre panel de jeux utilisés pour tester les cartes graphiques intègre des titres récents, élaborés graphiquement et forcément gourmands en puissance de calcul. Afin d’obtenir une moyenne la plus fidèle possible aux conditions réelles, nous avons sélectionné six titres utilisant exclusivement un rendu en rastérisation, et quatre jeux profitant des technologies DXR (ray-tracing) :

Alan Wake II (High Preset, Raytracing Low)

Assassin’s Creed Mirage (Extreme Preset, TAA)

Avatar: Frontiers of Pandora (Ultra Settings)

Cyberpunk 2077 (Raytracing Ultra Preset)

Horizon Zero Dawn

Mafia II (DX11, Max Settings)

Rainbow Six Extraction (Vulkan, Max Settings)

Starfield (High Settings)

The Last of Us Part 1 (Ultra Preset, Max “Screen Space” Settings, RT)

Watch Dogs Legion (Ultra Preset, Raytracing Low)

En QHD (1440p), la RTX 4070 Ti SUPER vient se placer juste au dessus d’une Radeon RX 7900 XT, mais un cran en dessus de la RTX 4080. Elle se montre 5% environ plus rapide qu’une RTX 4070 Ti standard ; avec une consommation identique, la 4070 Ti SUPER affiche donc une efficacité énergétique légèrement supérieure à celle de sa petite sœur.

L’écart se creuse entre la RTX 4070 Ti et la version SUPER lorsque l’on passe en 4K UHD, puisqu’il atteint désormais 11% environ. Le framerate moyen dépasse la barre des 60 FPS, mais la carte chute parfois sous les 50 FPS. Cette définition est donc accessible à la carte graphique, mais il faudra peut-être diminuer les paramètres graphiques dans certains titres pour profiter d’une expérience utilisateur optimale.

L’utilisation du DLSS permet d’obtenir un framerate moyen bien plus intéressant, dépassant les 90 FPS. La technologie d’upscaling intelligent de NVIDIA se montre une nouvelle fois particulièrement utile pour jouer convenablement en 4K.

Températures, nuisances sonores et overclocking

En jeu, la température de la carte de Zotac atteint 70°C, avec un point chaud mesuré à 83°C. Côté mémoire graphique, la puce la plus chaude affiche 74°C. Si elles sont élevées dans l’absolu, ces mesures restent largement acceptables pour une telle carte graphique.

Cette RTX 4070 Ti SUPER Trinity BE est par ailleurs virtuellement inaudible au repos, avec ses trois ventilateurs totalement arrêtés. En charge, les nuisances sonores atteignent seulement 31 dB(A), une valeur fort appréciable. Les ventilateurs sont alors à 40% de leur vitesse de fonctionnement, soit 1380 tours par minute environ.

Les plus aventureux d’entre-vous pourront donc profiter de la marge disponible pour augmenter sensiblement la vitesse des ventilateurs en cas d’overclocking, afin de maintenir des températures raisonnables. Il est ainsi possible d’améliorer les performances de 5 à 6% de cette RTX 4070 Ti SUPER Trinity BE en poussant le GPU et la VRAM dans leur retranchement, le logiciel FireStorm permettant également d’augmenter légèrement le TGP de la carte (+5%) à 300W.

Zotac RTX 4070 Ti SUPER Trinity BE : notre verdict