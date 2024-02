Baldur’s Gate 3 : le Patch 6 corrige les crash sur Xbox et va saturer le stockage des joueurs

Le dernier RPG de Larian Studios, Baldur’s Gate 3, vient d’accueillir un nouveau patch. Celui-ci corrige quelques problèmes comme des crashs sur console mais il vient avec un effet secondaire indésirable. En effet, ce Patch 6 fait 21 Go et gonfle encore l’espace de stockage pris par le RPG de l’année 2023.

Capture ©Tom’s Hardware

Baldur’s Gate 3 est un jeu à part entière dans l’industrie du jeu vidéo. Le vainqueur des Games Award 2023 est en quelque sorte un ovni vidéoludique de par ses qualités. Larian Studios a réalisé un travail remarquable tant au niveau de l’écriture que du gameplay.

Un jeu aussi titanesque est évidemment prompt aux bugs mais les développeurs font énormément d’efforts pour perfectionner leur bijou. Si BG3 a reçu un Patch 5 colossal en novembre dernier, Larian ne s’arrête pas là et vient tout juste de déployer le Patch 6 du RPG à l’occasion de la Saint-Valentin. Au menu : correction de bug, de crash sur console, amélioration de la qualité de vie et amourette en pagaille.

Malheureusement, qui dit patch important dit aussi augmentation du volume du jeu. Bien que le prochain Patch 6 soit bienvenu, il a aussi un effet secondaire terrible. En effet, les différents correctifs et ajouts font passer le jeu a 145 Go d’espace de stockage requis pour l’installer. Le nouveau patch en lui-même fait pas moins de 21 Go.

BG 3 demande désormais 145 Go d’espace de stockage minimum

Si cela ne devrait pas trop poser de problème sur PC, ce sont les joueurs PS5 et Xbox qui risquent d’être impactés. Le jeu est déjà trop lourd pour les consoles, un nouveau patch aussi conséquent risque de ne rien arranger.

Surtout que le poids de Baldur’s Gate 3 a déjà causé problème par le passé. En effet, à cause du manque d’espace de stockage sur Xbox Series, un bug pouvait supprimer les sauvegardes des joueurs.

Il est donc possible que ce genre de complications fasse à nouveau surface à l’avenir. De plus, l’espace de stockage sur console (et certains PC) est assez limité. Un jeu aussi volumineux empêche l’installation d’autres jeux sur certains appareils.

Capture ©Tom’s Hardware

Cela peut entraîner des problèmes en cascade et notamment frustrer grandement les joueurs. Devoir désinstaller BG3 pour pouvoir installer un autre jeu peut prendre un temps considérable. Encore plus si la connexion internet des joueurs n’est pas au niveau.

Néanmoins, comme dit plus haut, ce Patch 6 reste bienvenu. Il corrige quelques bugs et améliore la qualité de vie du jeu. Par exemple, le jeu ne devrait plus crasher sur Xbox au lancement du jeu et les sauvegardes rapides cross-saves devraient désormais fonctionner correctement.

Ce n’est qu’un petit échantillon de ce que change ce patch et il est possible de retrouver plus de détails sur le site officiel du jeu. Il faut juste espérer que ce nouveau patch n’occasionnera pas plus de problèmes qu’il n’en résout et qu’à l’avenir Baldur’s Gate 3 ne devienne pas gargantuesque.