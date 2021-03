be quiet! présente son premier kit watercooling ARGB, le Silent Loop 2

be quiet! ajoute un nouveau système de watercooling à son catalogue, le Silent Loop 2. Selon elle, il s’agit de son « premier kit watercooling ARGB […] mais aussi le plus puissant à ce jour ». La société propose quatre modèles : 360 mm, 280 mm, 240 mm et 120 mm.

Le fabricant met en avant le silence de fonctionnement grâce à « une pompe de haute qualité bénéficiant d’une isolation spécifique. La conception à trois chambres et l’utilisation répétée de matériaux isolants éliminent efficacement la plupart des vibrations et des turbulences qui se produisent typiquement dans la pompe, réduisant ainsi nettement le bruit en fonctionnement ». La pompe s’arme d’un moteur 6 pôles à trois phases. Il est possible de contrôler le débit en ajustant la tension entre 9 et 12 volts. Elle a une vitesse de 2 800 rpm et œuvre avec des ventilateurs Silent Wings 3, là encore garants de « faibles niveaux de bruit ». Concrètement, le niveau sonore n’excède pas 39,8 dBA pour le modèle 360 mm lorsqu’il est sollicité à 100 %.

Ventilateurs Silent Wings 3

En ce qui concerne les ventilateurs, ce sont des modèles Silent Wings 3 : des 120 mm avec une vitesse de rotation maximale de 2 200 tr/min pour les Silent Loop 2 de 360, 240 et 120 mm et des modèles 140 mm avec une vitesse de rotation de maximale de 1 600 tr/min pour le Silent Loop 2 de 280 mm. be quiet! fournit trois ventilateurs avec le modèle 360 mm, deux pour les plus petits formats. Dans tous les cas, la durée de vie estimée est de 300 000 heures.

Comme vous le constatez sur les images, la marque a ajouté un discret éclairage ARGB sur le dessus en aluminium du groupe motopompe. Elle indique que cet « éclairage peut être ajusté individuellement, grâce au contrôleur inclus, ou encore via le connecteur ARGB 5V de la carte mère. Le logo be quiet! est illuminé séparément via des LED blanches, lesquelles peuvent également être désactivées si désiré ».

Dans une optique de longévité, be quiet! « a intégré au radiateur un goulot de remplissage facile d’accès. Une bouteille de liquide de refroidissement est également incluse dans la boîte ». Enfin, en matière de compatibilité, la société précise que ce « Silent Loop 2 convient à l’ensemble des sockets ». Toutefois, le « kit de montage pour les processeurs sTRX4 sera disponible séparément à partir de juin 2021 ».

be quiet! proposera ce Silent Loop 2 à la vente à partir du 6 avril prochain. Les prix de vente recommandés sont de 99 euros pour le modèle 120 mm, 129 euros pour le modèle 240 mm, 139 euros pour la version 280 mm et enfin 159 euros pour le 360 mm.