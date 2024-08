Bloodborne à 200 FPS sur PC, la dernière prouesse de ShadPS4

©FormSoftware et Sony

Bloodborne sur PC est l’une des rares arlésiennes du jeu vidéo. Le portage du RPG PS4 de FromSoftware est certainement l’un des jeux les plus attendus du genre souls-like. Pourtant, celui-ci se fait attendre et son existence n’a jamais été officialisée.

Seules des rumeurs mentionnent la sortie de Bloodborne sur ordinateur, et celles-ci s’avèrent à chaque fois fausses. Cela fait maintenant des années que les fans patientent, et il semblerait qu’ils en aient assez.

Si FromSoftware ne veut pas porter son jeu, les joueurs n’ont pas le choix : ils doivent utiliser des solutions détournées. L’émulation est l’une d’elles, et ShadPS4, un émulateur de PlayStation 4, peut faire tourner des jeux 3D commerciaux, y compris Bloodborne.

Bloodborne sur PC n’est donc plus un rêve, et les développeurs du logiciel progressent même très rapidement. Le titre est, en effet, passé en un mois seulement de 0 à 200 FPS. ShadPS4 est inarrêtable : après avoir fait tourner Red Dead Redemption à 25 images par secondes, il est désormais possible de jouer à Bloodborne en déverrouillant son framerate.

Bloodborne déverrouille ses FPS sur PC

L’expérience à 30 FPS prévue par FromSoftware appartient donc au passé, et les joueurs peuvent profiter du RPG dans de meilleures conditions. Malheureusement, cela paraît trop beau pour être vrai, et de multiples bugs vérolent l’émulation du jeu.

Sur le papier, Bloodborne peut effectivement atteindre 200 FPS. Seulement, des problèmes d’animation surviennent au-dessus de 120 FPS, le jeu n’ayant pas été conçu pour tourner à un tel framerate.

Qui plus est, l’émulation n’est pas encore parfaite et de nombreux bugs et artefacts visuels sont encore présents. Néanmoins, les progrès réalisés par les équipes de ShadPS4 sont très impressionnants, et le jeu à 60 FPS semble fonctionner correctement. Il nécessiterait cependant une configuration assez musclée pour tourner de la sorte (Core i9-13900KS, RTX 4090 et 32 Go de RAM).

Pour ce qui est des avancées sur Bloodborne, ce serait un travail sur le compilateur de shaders ainsi que l’utilisation d’un hack qui permettraient d’obtenir les résultats actuels. Il est en revanche peu probable que le RPG soit jouable sans bug dans un futur proche.

Les développeurs de ShadPS4 font de leur mieux, cependant, l’architecture de la PS4, différente de celle d’un PC, rend son émulation très hasardeuse. Quoi qu’il en soit, la vitesse de progression des développeurs de l’émulateur PS4 est encourageante. Après tout, en quinze jours, Bloodborne est passé de l’état de jeu injouable à celui d’un titre pouvant tourner à un framerate impressionnant.