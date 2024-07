Inarrêtable, ShadPS4 fait déjà tourner Red Dead Redemption Remastered à 25FPS sur PC

©Rockstar Games

Le projet d’émulateur open-source ShadPS4 avance à grands pas. Le logiciel ayant pour but de faire tourner des jeux issus du catalogue de la PS4 sur ordinateur progresse vite. Après avoir fait tourner des jeux 3D commerciaux et réussi à lancer Bloodborne, l’émulateur réalise un nouvel exploit.

En seulement deux semaines, l’équipe de développement de ShadPS4 a réussi à rendre Red Dead Redemption Remastered (RDRR) “jouable”. Alors qu’à la date du 14 juillet, le titre de Rockstar ne pouvait être que lancé sans pouvoir entrer dans le jeu, ce dernier tourne désormais à 25 FPS.

Si le jeu ne peut pas être qualifié de fluide, le tour de force de l’équipe responsable de ShadPS4 est impressionnant. Passer d’un jeu qui ne se lance pas à un titre jouable en aussi peu de temps est sans précédent dans le domaine de l’émulation.

ShadPS4 progresse à toute vitesse

Le travail collaboratif des développeurs et la nature open-source du logiciel y sont certainement pour beaucoup. Entre le 14 juillet et la mise en ligne de la vidéo de présentation de RDRR, plusieurs modifications pourraient avoir contribué à cet avancement fulgurant.

Ce seraient surtout des correctifs dans la gestion et la compilation des shaders qui seraient à l’origine des progrès effectués sur le titre de Rockstar. Petit bonus, il semblerait que les changements apportés permettent également à Resident Evil HD Remaster de démarrer.

Évidemment, si cela relève de l’exploit, le gameplay de RDRR n’est pas sans défaut. En plus d’être limité à un framerate assez bas, ce dernier semble inconsistant. De plus, de nombreux bugs visuels sont présents et certaines textures semblent absentes.

Il faut également préciser que pour lancer le jeu, une configuration robuste est nécessaire. Un PC gamer équipé d’une RTX 3060, d’un Intel Core i7 12700 avec 32 Go de RAM semble être la plateforme de test des développeurs de ShadPS4. Si cela ne semble pas non plus inabordable, un ordinateur de ce genre n‘obtiendrait que 25 FPS de la part de RDRR.

Bloodborne sur PC bientôt une réalité ?

S’agissant d’un remaster, le jeu est également moins exigeant. Des jeux comme Bloodborne et God of War: Ragnarok, s’ils bénéficiaient de progrès similaires à Red Dead, ne tourneraient certainement pas aussi bien.

Quoi qu’il en soit, les avancées du développement de l’émulateur restent spectaculaires. La PS4 est une console particulièrement compliquée à émuler à cause de son architecture très différente de celle d’un PC.

Alors que la plupart des émulateurs de la machine se contentent de jeux 2D, ShadPS4 essaye de porter des titres plus séduisants sur ordinateur. Certes, faire tourner Sonic Mania en 60 FPS est appréciable sur RPCSX mais un nombre conséquent de joueurs préféreraient certainement jouer aux jeux 3D ayant fait le succès de la machine de Sony.