La RTX 3090 se frotte à Watch Dogs Legion en 4K

Si la RTX 3090 peut parader en 8K sur des jeux comme Batman Arkham Knight ou Crysis 3, reste à découvrir ce qu’elle donne, dès la 4K, sur des titres plus récents ; au hasard, sur la dernière grosse production d’Ubisoft, Watch Dogs Legion.

Un dénommé RajmanGaming HD a partagé une vidéo où il effectue plusieurs tests, en 4K et toujours avec les réglages en Ultra, dans le benchmark intégré du titre. Sa configuration embarque un processeur Intel Core i9-10900K, une GeForce RTX 3090 et 32 Go de DDR4-3200.

Le tableau ci-dessous rassemble les données obtenues. Hormis avec les réglages RTX sur Ultra et le DLSS sur « Off », « Équilibré » ou « Qualité », le framerate moyen dépasse les 60 ips. Hélas, il y a des chutes sous ce seuil dans tous les cas. Comme souvent, le DLSS est en tout cas très bénéfique.

4K/Ultra – RTX 3090 Nombre ips min Nombre ips moyen Nombre ips max RTX Off – DLSS Ultra Performance 56 91 131 RTX Off -DLSS Performance 56 88 126 RTX Off – DLSS Equilibré 53 84 126 RTX Off – DLSS Qualité 49 78 114 RTX Off – DLSS Off 38 59 88 RTX On Ultra – DLSS Ultra Performance 42 71 104 RTX On Ultra -DLSS Performance 39 64 92 RTX On Ultra – DLSS Equilibré 38 57 89 RTX On Ultra – DLSS Qualité 34 51 79 RTX On Ultra – DLSS Off 19 32 66

Quid de la RTX 3080 ?

Reste qu’Ubisoft préconise une RTX 3080 pour du 4K Ultra ; en considérant les résultats de sa grande sœur, cette projection apparait très optimiste. Un certain Cycu1 a testé Watch Dogs Legion sur sa machine munie d’une telle carte, d’un processeur AMD Ryzen 9 3900X et de 16 Go de RAM. En 4K, avec tous les réglages poussés au maximum (dont le ray tracing), exception faite des « Extra details », et avec un niveau de DLSS fixé sur « balanced », son jeu est loin d’afficher 30 images par seconde : il oscille entre 20-25 ips, avec des baisses à 12 ips dans certains cas.