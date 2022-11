Call of Duty : Warzone 2.0 rameute plus de 25 millions de joueurs en 5 jours

Les FPS multijoueurs, et plus spécifiquement les jeux de Battle Royale ces derniers temps, restent des genres très populaires, rassemblant souvent plusieurs millions de joueurs. L’engouement ne semble pas s’écorner en cette fin d’année 2022 : en octobre dernier, Blizzard annonçait ainsi que son Overwatch 2 avait attiré 25 millions de joueurs en 10 jours. Une belle popularité, mais inférieure à celle d’Apex Legends, qui avait rassemblé une même quantité de joueurs en une semaine seulement, ou de Call of Duty Warzone, et ses 30 millions de curieux en dix jours. Son successeur, Call of Duty : Warzone 2.0, part sur des bases aussi solides, voire davantage : Activison a indiqué que son titre avait dépassé les 25 millions de joueurs en à peine cinq jours.

© Activision

Call of Duty : Warzone 2.0 est un free to play actuellement disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC Windows. En dépit de son succès évident, il récolte des évaluations “plutôt négatives” sur Steam (sur une base de 9497 notes). Quoi qu’il en soit, entre les triomphes d’Overwatch et de COD, Activion Blizzard reste plus que jamais l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo ; un éditeur que Microsoft souhaite d’ailleurs racheter. Cette volonté d’acquisition, annoncée en début d’année, n’est toujours pas finalisée et fait l’objet de plusieurs enquêtes d’organismes étatiques.

Beaucoup de Go

Pour en revenir à Call of Duty : Warzone 2.0, voici sa proposition : “Bienvenue dans Call of Duty : Warzone 2.0, la gigantesque arène de combat gratuite qui propose désormais la toute nouvelle carte Al Mazrah […]. Joignez vos forces à celles de vos amis et déployez-vous sur un champ de bataille tentaculaire dans la zone métropolitaine et les banlieues rurales de la République d’Adal […]. Partez à la recherche de caisses de ravitaillement et exécutez des contrats pour étoffer votre arsenal et obtenir un avantage tactique […]. Plongez dans le tout nouveau mode bac à sable à objectifs pour choisir votre propre expérience sur le champs de bataille et collecter du matériel à conserver [dans le jeu]”.

Si vous souhaitez le découvrir sur PC, votre machine doit embarquer au minimum un processeur Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 ; 8 Go de RAM. Enfin, l’espace disque requis s’élève à 125 Go.

© Steam