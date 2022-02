CD Projekt déploie l’attendu patch next gen de Cyberpunk 2077

Quatorze mois après la sortie de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a publié l’attendu patch « next gen », le patch 1.5. Il pèse précisément 47,12 Go sur PC, une 60 de Go sur consoles. Cela reste à confirmer, mais après application de ce patch, le jeu pèse 68,58 Go sur Xbox One, 86,44 Go sur Xbox Series X/S, 117,2 Go sur PlayStation 4, 99,98 Go sur PlayStation 5 et 82 Go sur PC.

Sur PC, cette mise à jour apporte notamment une prise en charge de l’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) et ajoute un benchmark intégré. En outre, le ray tracing s’applique désormais aux ombres locales, c’est-à-dire générées par d’autres sources de lumières que le soleil. Au passage, notez que le support des GeForce série 700 n’est plus d’actualité. Désormais, la configuration minimale renseigne une GeForce GTX 970.

Des ajouts et des corrections

Le patch apporte de nombreuses corrections et modifie certains aspects de gameplay. Dans les grandes lignes, CD Projekt RED annonce divers changements de gameplay et de multiples corrections : une économie rééquilibrée, des réactions de foule améliorées, de nouvelles options de personnalisation des personnages, de nouvelles interactions pour les relations, de nouveaux comportements des PNJ, une carte mise à jour, des améliorations de l’interface utilisateur, du contenu gratuit.

Par ailleurs, les joueurs sur consoles de dernière génération peuvent opter pour un mode performance proposant de la 4K upscalée et du 60 images par seconde, sans ray tracing. L’activation du mode ray tracing abaisse le nombre d’images par seconde à 30 et, pour la Xbox Series S, la définition à du 1440p.

Enfin, peut-être pour inviter les indécis à accorder une seconde chance à son jeu, CD Projekt RED propose une version d’essai gratuite de Cyberpunk 2077 sur les plateformes Xbox Series X|S et PlayStation 5. Disponible jusqu’au 20 mars prochain, cette « démo » propose 5 heures de découverte de Night City.

Vous pouvez consulter l’intégralité des modifications et ajouts de ce patch 1.5 à cette adresse.

