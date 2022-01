Découvrez Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou encore Skyrim sous un autre angle…

Nous relayons régulièrement des vidéos montrant des jeux populaires endimanchés de nombreux mods censés les rendre encore plus beaux ; on pense notamment aux publications de Digital Dreams, qui a récemment affiché The Witcher 3 en 8K transformé par une centaine de mods par exemple. Voici une chaîne YouTube découverte par DSOGaming qui adopte une approche différente et originale : elle montre nos classiques sous un autre angle, au sens littéral du terme. L’auteur de cette chaîne Flurdeh a appliqué du Tilt Shift, ou « effet maquette », à de nombreux titres, dont Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou encore Skyrim.

Il écrit : « Tiny Game Worlds consiste à voir les décors et les mondes des jeux vidéo d’un point de vue complètement différent, en utilisant des techniques semblables au Tilt Shift […] pour faire paraître les environnements plus petits. »

Plus précisément, le Titl Shift est une technique de photographie qui « permet – grâce à un flou qui entoure le sujet – de donner une impression de miniaturisation à une photo […]. Avec le bon angle et un recul suffisant on croirait regarder une maquette ! » selon les explications fournies sur le site de LaFnac.

Breath of the Wild, Battlefield 1…

La chaîne Flurdeh regorge de vidéos similaires pour d’autres jeux ; n’hésitez pas à y faire un tour si ces séquences vous plaisent. Ci-dessous, vous pouvez voir celles d’Assassin’s Creed Origins, de Breath of the Wild, Battlefield 1 et enfin de Fallout New Vegas.

