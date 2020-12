Analyse des performances CPU sur Cyberpunk 2077

Depuis que Cyberpunk 2077 est disponible, les tests pour analyser la manière dont le jeu tourne sur PC ne manquent pas. Après avoir analysé les performances GPU sur le titre, nos confrères de Tom’s Hardware US se sont attaqués aux CPU.

Rappelons en préambule que selon les configurations minimales et recommandées, Cyberpunk 2077 peut se satisfaire d’un vieillissant Intel Core i5-3570K (4 cœurs / 4 threads) ou AMD FX-8310 (8 cœurs / 8 threads).

Machines de test et protocole

Le panel de processeurs testés par Tom’s Hardware US englobe des Ryzen 3, 5, 7 et 9 et Core i3, i5, i7 et i9 de plusieurs générations. Pour les puces Intel, les cartes mères sont des MSI MEG Z490 Godlike / MEG Z390 Godlike ; pour les puces AMD, des MSI MEG X570 Godlike / MSI MEG X470 Godlike. Dans tous les cas, les processeurs collaborent avec 32 Go de mémoire DDR4 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090.

Pour effectuer ses mesures, Paul Alcorn a effectué rigoureusement la même pérégrination à travers les rues de Night City des dizaines de fois, au départ de l’appartement de V. Il estime cette scène représentative, mais précise toutefois que les résultats peuvent varier d’environ 20 % dans d’autres scénarios. En outre, les essais ont été effectués avant la publication du patch 1.05 censé améliorer les performances. Néanmoins, notre confrère a appliqué la manipulation permettant au jeu de mieux exploiter les threads des Ryzen ; comme vous le constatez, le gain est loin d’être négligeable. Sachez que ce bricolage n’est plus nécessaire, puisque les développeurs de CD Projekt ont inclus un correctif dans la mise à jour 1.05.

Une hiérarchie plutôt cohérente

Sans surprise, Cyberpunk 2077 se montre à l’aise sur les processeurs récents qui offrent un nombre d’instructions par seconde élevé. En témoignent les bonnes prestations du Core i3-10300.

Si vous souhaitez profiter du titre avec une qualité graphique élevé, il faudra forcément opter pour une puce haut de gamme de dernière génération. Néanmoins, avec quelques compromis, des Core i5 et Ryzen 5 de précédente génération ne vous empêcheront pas de profiter de Cyberpunk 2077 à plus de 60 images par seconde en Full HD / Ultra, sous réserve de posséder une carte graphique suffisamment puissante, cela va de soi. De fait, en 4K, même un GPU aussi redoutable que la RTX 3090 devient rapidement le facteur limitant.

Si vous avez un CPU d’entrée de gamme, celui-ci peut faire l’affaire tant qu’il n’est pas trop vieux : en Full HD / Moyen, un Ryzen 3 1300X accorde un framerate moyen de 35 ips, tandis que le Ryzen 3 3300X permet de franchir la barre des 60 ips. La différence est également flagrante entre un Core i3-9100, lequel plafonne le jeu à 53,2 ips, contre 72,8 ips pour le Core i3-10100. Cette référence se montre d’ailleurs plutôt à l’aise sur le jeu au regard de son prix de 130 euros.

Carte graphique ou processeur ?

Bien sûr, avec une carte graphique moins puissante que la RTX 3090, le GPU deviendra plus rapidement le facteur limitant. Ainsi, si vous devez privilégier un seul composant à changer sur votre configuration pour profiter de Cyberpunk 2077 dans de meilleures conditions, à moins que votre CPU ne soit très daté, optez plutôt pour une nouvelle carte graphique. Toutefois, dans le cas typique où vous auriez déjà craqué pour un GPU haut de gamme au cours des derniers mois pour l’associer à un poussiéreux Core i5 à 4 cœurs / 4 threads, investir dans un CPU de dernière génération, même d’entrée de gamme, sera sans doute bénéfique.

Le dossier complet est à retrouver sur le site de Tom’s Hardware US. Il inclut notamment des résultats avec le ray tracing activé qui ne sont pas relayés ici. Enfin, n’hésitez pas à consulter également l’article consacré à l’analyse des performances GPU.

De notre côté, nous procédons actuellement à d’autres tests dans des scènes où nous estimons l’impact CPU plus significatif. Nous vous livrerons notre verdict dans les prochains jours.