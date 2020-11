CD Projekt présente des séquences sur PS4 Pro et PS5 pour Cyberpunk 2077

Quelques jours après les Xbox One et Xbox Series X de Microsoft, au tour des machines de Sony. Mais où est la PS4 ?

Cela ne vous aura certainement pas échappé, Cyberpunk 2077 sort dans une quinzaine de jours, le 10 décembre précisément. En attendant, CD Projekt RED livre régulièrement des séquences de gameplay sur les différents supports qui accueilleront son jeu. Ainsi, si jusqu’à la semaine dernière, tous les extraits provenaient de la version PC, nous avons pu découvrir pour la première fois le titre tournant sur consoles, par l’intermédiaire des versions Xbox One et Xbox Series X il y a quelques jours ; désormais, au tour des machines de Sony, PS4 Pro et PlayStation 5, d’accueillir l’un des titres les plus attendus de l’année.

Il faut toutefois se contenter d’une vidéo plus courte que la précédente, d’une durée de 6 minutes 46 secondes ; celle-ci montre essentiellement du gameplay sur PS4 Pro. Quant à la version PS4 classique, elle a apparemment été coupée au montage… Comme les précédents, les extraits s’affichent en Full HD à 30 images par seconde. Par ailleurs, la narratrice nous rappelle que le studio proposera un patch censé améliorer « le gameplay et les graphismes » le jour du lancement de Cyberpunk 2077. Ceux qui ont une connexion limitée apprécieront, d’autant plus pour un titre qui a déjà subi plusieurs reports.

Cyberpunk 2077 : pas de ray tracing pour les cartes graphiques d’AMD au lancement

Comparatif PS4 Pro / PC

Les séquences PS5 sont relativement rares, et la comparaison PS4 Pro / PS5 est nettement moins aisée que dans la vidéo Xbox One / Xbox Series X. Globalement, la différence de puissance entre les machines se matérialise dans les effets affichés à l’écran. Rappelons qu’au départ, il n’y aura pas de version de Cyperunk 2077 vraiment « next gen » ; les développeurs ne la proposeront que l’année prochaine par le biais d’une mise à jour.

Pour terminer, voici une vidéo proposée par Cycu1 via DSOGaming qui fournit une comparaison entre des séquences capturées sur PS4 Pro et d’autres sur PC.