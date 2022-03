CD Projekt Red officialise un nouveau jeu The Witcher

Après le succès colossal de The Wicher 3, on imaginait mal CD Projekt Red tirer un trait définitif sur l’univers imaginé par Andrzej Sapkowski. Aujourd’hui, le studio a officialisé un prochain opus pour la série The Witcher. Et si les dernières grosses productions du studio, à savoir The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, fonctionnent sous le moteur maison REDengine (versions 3 et 4 respectivement), le prochain opus de la franchise The Witcher est développé au sein de l’Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Comme le souligne le communiqué de presse du studio polonais, « l’annonce d’aujourd’hui marque la première confirmation officielle d’un nouveau jeu dans la série The Witcher depuis la sortie du précédent RPG solo AAA de CD Projekt Red dans la franchise – The Witcher 3 : Wild Hunt – qui a remporté un total de 250 prix du jeu de l’année et qui a ensuite été développé avec les add-ons Hearts of Stone et Blood & Wine ».

Hélas, pour l’instant, le seul visuel disponible est l’image ci-dessus. En outre, peut-être échaudé depuis Cyberpunk 2077, le studio ne livre aucune date de sortie…

Cyberpunk 2077 version 1.5 va-t-il vous mettre KO ?

Un partenariat assumé avec Epic Games

Le communiqué met surtout l’accent sur la collaboration avec Epic Games et le passage au moteur Unreal Engine. À ce sujet, Paweł Zawodny, directeur technique de CD Projekt Red, a déclaré :

« L’un des aspects essentiels de notre transformation interne RED 2.0 est l’accent beaucoup plus fort mis sur la technologie, et notre coopération avec Epic Games est basée sur ce principe. Dès le départ, nous n’avons pas envisagé un accord de licence typique ; Epic et nous-mêmes voyons cela comme un partenariat technologique à long terme et fructueux. Il est essentiel pour CD Projekt Red que l’orientation technique de son prochain jeu soit décidée le plus tôt possible. En effet, par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour faire évoluer et adapter REDengine à chaque sortie de jeu. Cette coopération est très stimulante, car elle permettra d’améliorer la prévisibilité et l’efficacité du développement, tout en nous donnant accès à des outils de développement de jeu de pointe. J’ai hâte de voir les superbes jeux que nous allons créer à l’aide d’Unreal Engine 5 ! »

Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games, a commenté ce partenariat :

« Epic a construit Unreal Engine 5 pour permettre aux équipes de créer des mondes ouverts dynamiques à une échelle et un niveau de fidélité sans précédent. Nous sommes profondément honorés par l’opportunité de nous associer à CD Projekt Red pour repousser ensemble les limites de la narration interactive et du gameplay, et cet effort profitera à la communauté des développeurs pour les années à venir. »

Vers une concentration des moteurs 3D ?

CD Projekt ne fera donc plus partie du cercle des studios utilisant leur propre moteur. Comme acteurs majeurs continuant sur cette voie et ne cédant pas aux sirènes de l’Unreal Engine ou d’Unity, citons Bethesda (Creation Engine), id Sofwtare (id Tech), Dice (Frostbite), Relic (Essence Engine) ou encore Crytek (CryEngine).

Source : CD Projekt RED