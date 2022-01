The Witcher 3 en 8K avec une centaine de mods : toujours au niveau en 2022 ?

L’auteur de la chaîne YouTube Digital Dreams met presque quotidiennement à contribution sa configuration PC musclée (processeur Ryzen 9 3900X et carte graphique GeForce RTX 3090) pour montrer des jeux open world sous leur plus beau jour, affublés de pléthore de mods. Nous avons ainsi pu admirer Red Dead Redemption 2 avec une cinquantaine de mods, Skyrim alourdi de 1200 mods, Oblivion avec plus de 200 mods, ou encore Cyberpunk 2077 en 4K/Extreme arrangé par plus de 50 mods. Au tour de Geralt de Riv de se plier à l’exercice.

Selon l’auteur de la vidéo, il a appliqué plus d’une centaine de mods au jeu de CD Projekt pour aboutir à ce résultat. Le nombre d’images par seconde n’est pas indiqué, mais on suppose que même dans ces conditions et en 8K, la GeForce RTX 3090 et le Ryzen 9 n’ont pas trop de mal à faire tourner le titre convenablement du fait des années. Rappelons en effet que The Witcher 3 est paru en 2015. En 2022, la configuration recommandée témoigne d’une puissance logiquement très éloignée de celles fournie par les composants évoqués ci-dessus (la configuration recommandée renseigne une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 et un processeur Intel Core i7 3770 / AMD FX-8350 notamment).

Grand Theft Auto V se montre en 8K avec du path tracing via Reshade

S’il ne fallait en retenir qu’un seul : The Witcher 3 HD Reworked Project

Si cette séquence vous a donné envie de relancer The Witcher 3 sans aller jusqu’à le travestir autant, nous ne pouvons que vous conseiller de jeter un œil à The Witcher 3 HD Reworked Project. Ce mod, réalisé par Halk Hogan, améliore grandement la qualité des textures du titre sans dénaturer la direction artistique. La dernière version est la 12. Halk Hogan planche actuellement sur une version « NextGen ». Après des mois de silence, il a d’ailleurs publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne en décembre dernier.