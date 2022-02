Cyberpunk 2077 version 1.5 va-t-il vous mettre KO ?

La semaine dernière, Cyberpunk 2077 est passé en version 1.5. Les imposants patches déployés sur PC et consoles pèsent plusieurs dizaines de gigaoctets. Les développeurs prétendent avoir amélioré de nombreux aspects techniques, mais pas seulement ; ils auraient également retravaillé la physique et l’intelligence artificielle.

Ainsi, dans la longue liste des changements, les développeurs indiquent avoir apporté, entre autres : « de multiples corrections et améliorations de l’IA et des réactions des PNJ en combat au corps à corps et à distance, y compris la mise à couvert, le positionnement, le rechargement, l’équipement des armes, l’esquive, le blocage et bien d’autres » ; une « amélioration des réactions de la foule, de la recherche de chemin et de la disparition » ; ou encore une « amélioration de l’apparence de l’eau et ajout d’interactions avec l’eau. Des effets d’ondulation et d’éclaboussure seront produits lors de divers événements, comme les collisions d’objets et les tirs d’armes à feu ». La chaîne YouTube Bear Gaming Asia propose la vidéo ci-dessous pour vérifier tout ça.

Effectivement, il y a du mieux entre la version 1.0 et la version 1.5 de Cyberpunk 2077. Mais sans refaire l’histoire ni remuer le couteau dans la plaie, il faut bien avouer que la base n’était pas très flatteuse, surtout pour un titre AAA paru fin 2020. Lors de sa sortie, les comparaisons avec GTA V n’avait d’ailleurs pas manqué d’égratigner le jeu de CD Projekt RED, très en retard sur celui de Rockstar, sur de nombreux points, et cela malgré leurs sept ans d’écart.

Miracle, des éclaboussures !

Bref, vous l’aurez constaté, désormais, dans Cyberpunk 2077, tirer dans l’eau éclabousse, dans une vitre la fissure voire la brise. Concernant les PNJ du jeu, ils ne se sont, certes, pas transformés subitement en Sébastien Loeb, mais sont maintenant aptes à contourner un véhicule ou carrément à faire demi-tour ; les plus raisonnables fuient le danger tandis que les plus belliqueux – et à l’évidence inconscients – n’hésitent pas à se battre.

Si ces changements vous donnent envie de vous immerger dans Cyberpunk 2077, sachez que les plateformes Steam et GOG le propose à 30 euros jusqu’au 1er mars. Pour les joueurs consoles, une version d’essai est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Source : DSOGaming