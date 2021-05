L’Unreal Engine 5 est disponible en accès anticipé

Il y a tout juste un an, Epic Games présentait une première démo technique Unreal Engine 5 tournant en temps réel sur PlayStation 5. L’entreprise a partagé un nouvel extrait il y a quelques heures à l’occasion du lancement de l’Unreal Engine 5 en accès anticipé.

Naturellement, cette version s’adresse aux développeurs et leur offre « la possibilité de commencer à tester les fonctionnalités pour leurs prochains jeux ». Dans sa publication, Epic Games met en avant des nouvelles technologies telles que Lumen et Nanite, l’outil de création de création de visages MetaHumans ou encore un nouveau système baptisé World Partition censé faciliter la création de mondes ouverts. L’Unreal Engine 5 devrait sortir de son statut accès anticipé en début d’année prochaine.

Un impressionnant rendu d’animaux en temps réel sous Unreal Engine 4

Un moteur inauguré en 1998

Parallèlement à l’annonce d’Epic Games, AMD a publié un article centré sur son partenariat avec la société. AMD nous rappelle que la première mouture du moteur 3D d’Epic Games a été lancée en 1998. Il était conçu à l’origine pour le jeu de tir à la première personne Unreal, d’où son nom. Depuis, il a servi à l’élaboration de plusieurs « centaines, voire milliers » de jeux, dont Fortnite, Godfall, Gears 5, FINAL FANTASY VII, Remake, Borderlands 3 ou Valorant.

Cependant, AMD indique que l’Unreal Engine ne se limite pas aux jeux vidéo et qu’il est de plus en plus mis à contribution dans d’autres secteurs comme le cinéma, la télévision, l’architecture et même l’automobile. La société précise qu’elle « travaille en étroite collaboration avec Epic depuis des années pour que les utilisateurs de processeurs Ryzen et de cartes graphiques Radeon puissent tirer le meilleur parti d’Unreal Engine, que ce soit pour créer ou jouer » ; surtout, que cette complicité va perdurer dans les prochaines années, notamment grâce à une meilleure optimisation avec les processeurs Threaripper.

L’Unreal Engine 5 optimisé pour les processeurs Threadripper

À ce sujet, la firme écrit : « AMD s’est associé à Epic pour créer un environnement de développement Unreal Engine 5 efficace lorsque vous utilisez une carte graphique Radeon ou un processeur AMD Ryzen Threadripper dans votre système. L’équipe d’Epic a utilisé des systèmes AMD Ryzen Threadripper pour construire l’Unreal Engine 5 et la démo Valley of the Ancient ».

Ainsi, Nick Penwarden, vice-président de l’ingénierie chez Epic Games, déclare : « En utilisant les CPU Threadripper, nous sommes en mesure de compiler le moteur beaucoup plus rapidement qu’auparavant. C’est un énorme gain d’efficacité pour tous les ingénieurs de l’équipe. Moins ils passent de temps à compiler du code, plus ils peuvent en consacrer au développement de fonctionnalités, aux tests et à l’amélioration d’Unreal Engine 5. »

Il ajoute : « L’UE5 est conçu pour tirer pleinement parti des CPU et GPU AMD sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, afin de permettre aux joueurs de découvrir des mondes aux détails, à la beauté et à la taille sans précédent. »

Si les déclarations de Nick Penwarden se réfèrent essentiellement à des optimisations destinées aux développeurs, en pratique, pour les joueurs, on peut espérer que l’Unreal Engine 5 contribue à exploiter un plus grand nombre de cœurs CPU que l’Unreal Engine 4 ; d’autant plus que les prochains Ryzen Zen 4 embarqueraient jusqu’à 24 cœurs.