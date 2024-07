Ce clavier pliable cache en réalité un véritable ordinateur portable à base de Ryzen 7

©Linglong

Une société chinoise d’informatique du nom de Linglong a dévoilé un nouvel appareil qui rajeunit le concept même de portabilité : un mini-PC complet logé dans un châssis de clavier pliable.

Ce produit, qui se situe quelque part entre un Raspberry Pi 400 et un ordinateur ultraportable, attire l’attention par ses spécifications impressionnantes et son format novateur… qui nous renvoie quand même 40 ans en arrière, à l’époque des Amstrad CPC et autres Amiga, l’aspect pliable en plus.

©Linglong

Un concentré de puissance dans un format de poche

Le clavier/PC de Linglong n’a surprenamment rien d’un gadget au rabais. Il embarque en effet un processeur AMD Ryzen 7 8840U, un modèle à 8 cœurs et 16 threads avec un Boost à 5,1 GHz, accompagné par un maximum de 32 Go de RAM DDR5 et par un SSD M.2 NVMe au format 2230, d’une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To.

Ces caractéristiques techniques en font un appareil capable de gérer des tâches relativement exigeantes, ce qui le distingue des autres PC de poche souvent limités à des utilisations basiques. Oubliez en revanche les jeux en 4K avec ray-tracing qui n’est clairement pas la cible de ce type de produit.

La conception de l’appareil met l’accent sur la portabilité. Une fois plié, il ne mesure que 15 cm x 10 cm et pèse 800 grammes sur la balance : l’appareil peut tenir confortablement dans une poche arrière de jean. Cette portabilité extrême est renforcée par l’intégration d’une batterie de 60 Wh, offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures pour les tâches bureautiques légères.

Connectivité et périphériques : flexibilité au rendez-vous

Malgré sa taille compacte, le clavier/PC de Linglong ne lésine pas sur la connectivité. Il est équipé de ports USB4, USB 3.1 Type-A et USB 3.2 Type-C, offrant ainsi une flexibilité non négligeable pour la connexion de périphériques. La connectivité sans fil est assurée par du Wi-Fi 6 et du Bluetooth, tandis qu’un pavé tactile « mini-touch » intégré élimine le besoin de transporter une souris.

©Linglong

Cette approche minimaliste s’étend à l’absence d’écran intégré. Linglong justifie ce choix en soulignant la prolifération d’écrans dans notre environnement quotidien : téléphones, tablettes, téléviseurs, moniteurs et même casques VR. L’entreprise imagine un avenir où les utilisateurs se connectent simplement à n’importe quel écran disponible, ce qui permet non seulement de gagner en portabilité, mais ouvre également la voie à des expériences immersives avec les casques AR/VR.

Un pari audacieux, mais des questions subsistent

Le clavier/PC de Linglong suscite un certain enthousiasme, mais soulève également des questions légitimes. La viabilité de son concept dépend ainsi fortement de la disponibilité omniprésente d’écrans compatibles et de l’ergonomie de telles configurations. De plus, la longévité du mécanisme de pliage et la qualité du clavier lui-même restent à prouver.

©Linglong ©Linglong

La dissipation thermique, un défi majeur pour ce type d’appareils compacts, est assurée par un ventilateur unique situé sur le côté droit du clavier. Bien que Linglong affirme que les températures de surface restent acceptables, même en charge, on est impatient de juger des performances thermiques sur long terme, en particulier lors de sessions prolongées d’utilisation. Les dimensions du système de refroidissement laissent également craindre des nuisances sonores assez élevées.

Actuellement, le clavier/PC de Linglong n’est disponible qu’en Chine pour une phase de bêta-test limitée à 200 unités. Les prix pour la Chine sont fixés à 2999 CNY (environ 412 dollars) pour la version 16Go/512Go et 3599 CNY (environ 495 dollars) pour la version 32Go/1To. Aucune date de sortie mondiale n’a été annoncée ; le succès de la phase de bêta-test déterminera probablement sa disponibilité future dans nos contrées.

Un fabricant chinois a présenté un concept de PC/clavier pliable.

Les composants intégrés sont équivalents à ceux d’un ultraportable de bonne facture.

La disponibilité mondiale n’est pas encore acquise et dépend du succès de la phase de bêta-test.

