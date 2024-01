Meilleur casque VR : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs casques VR

VR signifie « virtual reality », « réalité virtuelle » en français. C’est une technologie qui vous permet de vivre une expérience audiovisuelle depuis votre point de vue, en immersion totale. L’écran est en effet juste devant vos yeux, à l’intérieur d’un casque. Un concept qui se démocratise de plus en plus au monde du jeu vidéo, mais aussi à celui des films et des séries. Malgré cela, l’évolution de la VR est assez lente. Les débuts ont été laborieux, la faute aux prix vraiment inaccessibles des casques.

S’ils sont aujourd’hui plus abordables, ce n’est pas évident de savoir quel modèle choisir. Certains sont autonomes, d’autres nécessitent un PC gamer (et un bon) pour pouvoir fonctionner. Et évidemment, le prix ne sera pas le même. De nombreuses marques ont déjà conçu leur propre casque, ce qui peut rendre le choix du vôtre un petit peu corsé. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleurs casques de réalité virtuelle.

Enchaînons avec l’une des références les plus récentes sur le marché des casques VR : le Meta Quest 3. Constructeur leader du marché de la réalité virtuelle, Meta (anciennement Occulus) a toujours proposé des modèles d’une grande qualité. Son plus gros avantage est de permettre l’utilisation de la réalité mixte. L’appareil vous demande, comme les anciennes versions, de définir une barrière virtuelle avant de lancer le jeu. La différence ici, c’est qu’il est capable de scanner la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que ses meubles et d’utiliser tous les éléments présents pour les inclure dans votre expérience de jeu. Les possibilités sont donc grandement élargies.

Pour rendre cela possible, il a fallu faire évoluer les performances de ce casque VR. Ainsi, il possède le nouveau XR2 Snapdragon Gen 2 accompagné de 8 Go de RAM. Grâce à cela, le rendu passe du noir et blanc à la couleur. En plus de cela, la résolution a été augmentée, passant de 1834 x 1920 pixels à 2064 x 2208 pixels. Le taux de rafraîchissement est quant à lui variable, allant de 72 Hz à 120 Hz. Si l’on se penche sur le confort, peu de chance d’être déçu. Comme les autres modèles du constructeur, le Meta Quest 3 est très agréable à porter. Il est aussi facilement ajustable, même pour les porteurs de lunettes. Les manettes aussi sont plus ergonomiques. L’anneau a en effet été retiré, permettant une meilleure prise en main.

Le Quest 3 fonctionne de façon autonome, sans ordinateur. Cependant, de la même façon que pour le Quest 2, le port USB-C permet de charger le casque, mais aussi de le connecter à un PC pour profiter de la fonctionnalité Quest Link. Cette dernière vous permet de l’utiliser avec un ordinateur, pour jouer à un jeu installé dessus. En résumé, le Quest 3 est un excellent casque de réalité virtuelle abouti et aux fonctionnalités très intéressantes. Cependant, si vous ne comptez pas en avoir une utilisation intensive, une référence plus ancienne, et moins chère, fera parfaitement l’affaire.

Et en parlant de référence plus abordable, parlons du Meta Quest 2. La version précédente du célèbre casque de réalité virtuelle est loin d’être dépassée. Certes, il possède moins d’innovations, mais cela rend son prix plus accessible, ce qui plaira sans aucun doute aux utilisateurs occasionnels. Il équipe un Snapdragon XR2, qui, couplé à une résolution de 1832 x 1920 pixels, offre un beau rendu graphique foisonnant de détails, et une expérience fluide. Ajoutons à cela une dalle LCD au taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité d’affichage est vraiment satisfaisante.

Et le gros point fort de ce Meta Quest 2, c’est sa possibilité d’être utilisé de façon autonome, ou bien avec un PC, ce qui élargit grandement vos horizons. Il faudra pour cela vous procurer un câble qui n’est pas fourni. Côté confort, rien à redire, sauf que contrairement à la version plus récente, la répartition du poids à tendance a peser vers l’avant. Privilégiez-le donc pour des sessions relativement courtes. Sinon il vous faudra investir dans la sangle rigide vendue en option. Mais entre ça et le câble, ça commence à faire beaucoup.

En résumé, si vous êtes un utilisateur occasionnel et que vous êtes prêt à faire quelques concessions pour vous procurer ce casque à un prix abordable, alors c’est le modèle parfait pour vous. Malgré ses petits défauts, il reste un modèle de référence sur le marché des casques de réalité virtuelle.

Passons maintenant à un casque un peu particulier, car c’est le seul à être proposé par un constructeur de consoles. Il se destine donc à un usage sur PlayStation 5. C’est la deuxième version à voir le jour, mais la première, bonne sur le papier, n’avait finalement pas conquis le cœur des gamers et avait été laissée de côté. Sony revient avec une nouvelle itération améliorée. Le PS VR2 se compose d’un écran OLED au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Et en plus de sa définition 4K, 2000 x 2040 pixels, il est compatible avec certaines normes HDR.

Le casque est confortable, même pour les porteurs de lunettes, et facile à utiliser puisqu’il suffit de le brancher à votre console avec le câble de 4,5 mètres fourni. En termes de fonctionnalités, il possède le suivi du regard, de l’audio 3D et les manettes vibrent. D’ailleurs, ces dernières sont ergonomiques et profitent de belles finitions. En bref, un produit abouti qui n’a rien à envier aux appareils d’autres marques.

Cependant, il n’est pas sans défaut. Tout d’abord, son écosystème est trop pauvre, surtout quand on sait que la grande majorité des jeux est disponible sur d’autres plateformes. Aussi, son prix de départ à 599€ est vraiment élevé, ce qui dissuadera une grande majorité des consommateurs. Espérons que ces points négatifs évoluent avec le temps, car le produit est de très grande qualité et, à nos yeux, possède beaucoup de potentiel.

Ce modèle, développé par une filiale de TikTok, se pose comme un challenger très sérieux pour les casques Meta Quest. Ils nagent dans les mêmes eaux tarifaires et proposent un rapport qualité/prix assez équivalent. Et c’est surtout du côté du confort que ce dernier arrive à se distinguer. Le poids du casque est en effet parfaitement réparti sur la tête, et vous pouvez parfaitement l’adapter à cette dernière grâce à une molette. Il conviendra particulièrement bien aux porteurs de lunettes.

Côté technique, il possède deux écrans LCD de 2,56 pouces d’une définition de 2160 x 2160 pixels. Son angle de vision est de 105° et sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sur ce point, la qualité d’affichage n’a rien a envier aux modèles Meta, elle est excellente. Ce casque VR peut s’utiliser seul ou connecter à un PC gaming, qu’il faudra suffisamment puissant pour exploiter tout son potentiel. Mais s’il faut trouver un défaut à ce modèle, c’est son catalogue qui manque de références. L’utilisation avec un ordinateur est donc vraiment recommandée. D’autant plus que l’autonomie est limitée à 3h.

Ajoutons à cela que les manettes proposent une excellente ergonomie et une bonne prise en main, ce qui est un bon point. En résumé, ce Pico 4 est une excellente alternative aux casques de Meta, meilleur sur le confort, moins sur le catalogue. À vous devoir ce qui compte le plus !

Avec ce modèle Vive Pro 2, HTC entend bien conquérir le marché du casque VR haut de gamme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il propose des arguments intéressants, pour peu que vous ayez le budget. Parce que 1399 euros pour le kit complet (détecteurs, manettes…) et 799 euros pour le casque de réalité virtuelle seul, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. Mais alors à ce prix là, à quoi a-t-on droit ?

Ses écrans LCD, capables de prendre en charge la 5K, offrent une résolution de 2448 x 2448 pixels par œil, leur taux de rafraîchissement est de 120 Hz. C’est l’une des qualités d’affichage les plus abouties et qualitatives du marché. Cependant, toutes ces performances engendrent de la chaleur, qui peut vite se transformer en condensation. Attendez-vous à avoir chaud lors de longues sessions. Malgré cela, le casque est très confortable. La mise en place des différents traqueurs et un peu laborieuse, mais cela vaut le coût, car la précision est excellente une fois en jeu. Attention cependant, il vous faudra posséder une machine puissante pour pouvoir en profiter.

Côté catalogue, vous ne devriez pas être déçu, vous aurez en effet accès au SteamVR, le choix sera donc assez vaste. Terminons par le fait que l’audio est aussi très réussi. En résumé, le HTC Vive Pro 2 est une machine haut de gamme aux fonctionnalités intéressantes et à la qualité d’affichage impeccable. C’est un très bon choix, mais encore faut-il avoir la possibilité d’investir.

HTC ne s’est pas arrêté à son modèle Vive Pro 2. Avec ce modèle XR Elite, la marque a cette fois décidé de conquérir le secteur de la réalité mixte. Cela signifie qu’il vous permet de jouer à des jeux en immersion tout en voyant la pièce dans laquelle vous vous trouvez en fond. Et les éléments qui la composent, notamment les meubles, peuvent vous servir de support dans votre expérience de jeu. C’est un mélange entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Pour vous permettre d’en profiter, le casque équipe un processeur Snapdragon XR2 accompagné de 12 Go de RAM. Ses deux écrans LCD, d’une définition de 1920 x 1920 pixels, sont rafraîchis à 90 Hz, offre une qualité d’affichage tout à fait convenable, même si pour un prix aussi conséquent, on se serait attendu à du 120 Hz minimum. Côté confort et ergonomie il n’y a rien à redire, le casque est léger et ne vous pèsera donc pas pendant vos longues sessions de jeu.

De nombreux titres sont à votre disposition, mais les applications en réalité mixte sont encore assez limitées. Notez qu’il vous offrira deux heures d’autonomie si vous décidez de l’utiliser de façon autonomie. Sinon, il est toujours possible de le brancher à votre ordinateur, si ce dernier est assez puissant pour exploiter la puissance du casque. En bref, il s’agit d’un bon appareil polyvalent et performant, mais qui reste un peu trop cher par rapport à ce qu’il propose.

⚙️ Quel PC acheter pour jouer en VR ?

La réalité virtuelle offre une expérience de jeu immersive incomparable, mais pour en profiter pleinement, il est essentiel de disposer d’un PC suffisamment puissant pour répondre aux exigences de cette technologie. Voici les principales considérations à prendre en compte pour choisir l’ordinateur idéal pour la VR :

Puissance graphique : La première chose à prendre en compte est la puissance graphique de votre PC. Les casques VR nécessitent une carte graphique puissante pour offrir des graphismes fluides et réalistes. Nous vous conseillons d’opter pour une Nvidia RTX 3070 minimum. Processeur : Un processeur rapide est tout aussi important que la carte graphique. Les jeux VR mettent une charge significative sur le processeur, choisissez donc un CPU performant et adapté au gaming exigeant. Mémoire RAM : La mémoire vive (RAM) est cruciale pour éviter les ralentissements et les saccades. Optez pour au moins 16 Go de RAM, mais si votre budget le permet, 32 Go ou plus seront encore mieux. Stockage : Les jeux VR sont souvent volumineux, donc un espace de stockage adéquat est essentiel. Un SSD rapide est recommandé (voire obligatoire) pour des temps de chargement plus courts et une expérience plus réactive. Ports et connectivité : Assurez-vous que votre PC dispose des ports nécessaires pour connecter votre casque VR et les capteurs, tels que l’USB 3.0 et le HDMI. La connectivité sans fil, comme le Wi-Fi 6, peut également être un avantage pour une expérience sans interruption. Budget : Enfin, déterminez votre budget. Les PC VR friendly peuvent être coûteux, mais investir dans un matériel de qualité garantira une expérience VR optimale.

Pour une expérience VR immersive, il est essentiel de choisir un PC capable de gérer les exigences graphiques et de traitement de la réalité virtuelle.

🤔 Réalité virtuelle ou réalité augmentée, quelles différences ?

Vinicius “amnx” Amano – Unsplash

La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) sont deux technologies immersives distinctes, chacune offrant des expériences uniques.

La VR crée un environnement virtuel dans lequel l’utilisateur est entièrement plongé. Cela signifie que qu’il ne voit pas le monde réel pendant qu’il est immergé dans la VR.

dans lequel l’utilisateur est entièrement plongé. Cela signifie que qu’il ne voit pas le monde réel pendant qu’il est immergé dans la VR. L’AR quant à elle, ajoute des éléments virtuels au monde réel que l’utilisateur voit. Cela signifie qu’il continue de voir son environnement, tout en interagissant avec des objets virtuels superposés.

Pour vous donner un exemple plus concret, les applications de réalité augmentée comme Pokémon GO utilisent la caméra de votre smartphone pour superposer des éléments virtuels sur ce que vous voyez déjà. L’AR a des applications dans le commerce, l’éducation, la médecine et d’autres domaines où l’interaction entre le monde réel et le contenu virtuel est bénéfique. Les casques de réalité virtuelle sont conçus quant à eux pour une immersion totale. La VR est souvent utilisée pour les jeux, la simulation, la formation, et la création de contenu virtuel.

En résumé, la principale différence entre ces deux technologies réside dans la manière dont elles interagissent avec notre environnement. La VR vous plonge dans un monde virtuel, tandis que l’AR enrichit votre expérience du monde réel en y ajoutant des éléments virtuels

👀 Le cas de l’Apple Vision Pro

En 2023, Apple a aussi dévoilé son casque VR à l’occasion de la WWDC. Le Vision Pro est un casque de réalité mixte qui permettra d’interagir avec une interface 3D via ses mains. C’est bien différent de ce que proposent les appareils de notre sélection. Il équipera une puce Apple M2 et d’une R1 ainsi que d’un écran utilisant la technologie Micro-Oled, avec jusqu’à 23 millions de pixels. Il fonctionne de manière totalement autonome, sans ordinateur. Prometteur n’est-ce pas ? Sachez qu’il vous faudra, pour le posséder, débourser la modique somme de 3499 dollars.