Ce smartphone moins cher qu’un PC peut faire tourner Windows, Linux et Android

Nex Computer commercialise le NexPhone, un smartphone renforcé à 550 dollars conçu pour servir d’ordinateur d’appoint en exécutant nativement Android, Linux et Windows 11.

Quatorze ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Nex Computer pour concrétiser son projet de smartphone multi-OS. L’entreprise californienne vient d’annoncer le NexPhone, un appareil capable de faire tourner Android 16, Linux Debian et Windows 11 en version ARM.

Un concept qui remonte à 2012

L’idée n’est pas nouvelle. Le fondateur et CEO Emre Kosmaz travaille sur ce projet depuis 2012, époque où Microsoft tentait encore de percer sur le marché mobile avec Windows Phone. On connaît la suite.

Nex Computer n’est pas un inconnu du secteur. La société commercialise déjà plusieurs générations de NexDock, ces coques de laptop à 14 pouces qui transforment un smartphone Android en pseudo-ordinateur portable. Le NexPhone s’inscrit dans cette logique, en l’étendant.

Fiche technique : du milieu de gamme solide

Côté hardware, pas de révolution non plus. Le NexPhone embarque un SoC Qualcomm QCM6490, 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible par microSD. L’écran de 6,58 pouces affiche une fréquence de 120 Hz. On retrouve la 5G, la charge sans fil et une sortie vidéo. Le capteur photo principal de 64 mégapixels repose sur un Sony IMX787.

Le constructeur revendique un design renforcé pour la durabilité, sans donner plus de détails sur d’éventuelles certifications.

Trois OS, mais pour quel usage ?

Concrètement, l’appareil fonctionne comme un téléphone Android classique, avec la possibilité de lancer Linux à la demande et de démarrer en dual-boot sous Windows 11. Les développeurs de Nex ont même conçu une interface inspirée de Windows Phone pour rendre l’expérience moins pénible sur petit écran.

Mais soyons clairs : Nex Computer prévient lui-même que le NexPhone ne remplacera pas un flagship récent pour un usage mobile classique. L’intérêt réside plutôt dans la connexion à un écran externe, avec clavier et souris. Un usage de niche, donc.

550 dollars et beaucoup de promesses

Les précommandes sont ouvertes avec un acompte de 200 dollars. Le prix final est annoncé à 550 dollars hors taxes et livraison, avec un hub USB-C inclus. Les expéditions sont prévues pour le troisième trimestre.

Reste à voir si le produit final tiendra ses promesses. Les projets de convergence téléphone-PC ont historiquement eu du mal à convaincre au-delà d’un cercle d’enthousiastes. Ubuntu Edge, Windows Continuum, même Samsung DeX peinent à s’imposer dans les usages quotidiens.

Nex Computer mise sur une demande persistante pour ce type de configuration. L’avenir dira si cette niche est suffisamment large pour soutenir une activité commerciale viable.