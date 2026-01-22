iPhone 18 Pro : selon ce youtubeur, il ressemblerait à un Android bas de gamme

Selon de nouvelles fuites, Apple envisagerait une refonte majeure pour son prochain modèle Pro, incluant un déplacement controversé de la caméra frontale et des avancées significatives en matière de connectivité et de photographie.

L’iPhone 18 Pro pourrait bien représenter le changement visuel et technique le plus important de ces dernières années pour la gamme de smartphones d’Apple. Alors que la firme de Cupertino nous a habitués à une symétrie rigoureuse, des rumeurs persistantes indiquent que le futur modèle phare, attendu pour l’automne 2026, pourrait rompre avec cette tradition. Au cœur de ces spéculations : le déplacement des composants d’affichage et l’intégration de la technologie Face ID sous l’écran.

Le design changerait totalement

Selon Jon Prosser de Front Page Tech, Apple prévoirait de déplacer la caméra selfie et certains capteurs du système Face ID, abandonnant l’actuelle Dynamic Island centrée pour un emplacement dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cette modification coïnciderait avec l’arrivée d’un nouveau système Face ID dissimulé sous la dalle, permettant de cacher des éléments comme l’illuminateur infrarouge sous le verre avant.

Ce changement potentiel pose un défi de taille aux équipes d’interface utilisateur d’Apple. La Dynamic Island, introduite avec l’iPhone 14 Pro, avait transformé une contrainte matérielle en une zone d’interaction logicielle centrale. Son déplacement vers le coin rappelle certains designs Android passés, comme le Google Pixel 5 en 2020, et suscite déjà le débat parmi les passionnés. Toutefois, certaines sources suggèrent une interprétation différente : seul un composant Face ID actuellement dans une pillule au centre, pourrait être déplacé, tandis que la caméra principale resterait centrée.

Puissance et indépendance : A20 Pro et modem maison

Sous le capot, l’iPhone 18 Pro devrait être propulsé par la nouvelle puce A20 Pro. L’autre grande nouveauté technique résiderait dans l’abandon des modems Qualcomm au profit du modem C2 développé en interne par Apple.

Ce changement stratégique offrirait à Apple un contrôle total sur les performances cellulaires et permettrait une intégration fluide avec les réseaux 5G de nouvelle génération. Les fuites évoquent également une fonctionnalité “5G via Satellite”, similaire aux technologies récemment lancées avec l’Apple Watch Ultra 3.

Une révolution photographique à ouverture variable

Côté photographie, le matériel pourrait connaître ses améliorations les plus notables. La caméra principale serait dotée d’un objectif à ouverture variable. Ce système mécanique utiliserait des lames pour ajuster l’ouverture, contrôlant ainsi l’apport de lumière et offrant un réglage précis de la profondeur de champ, une sophistication habituellement réservée aux appareils photo professionnels.

Bien que Samsung ait expérimenté cette technologie par le passé avant de l’abandonner, l’approche d’Apple reste très attendue. Par ailleurs, le bouton de contrôle de la caméra serait simplifié : adieu les gestes capacitifs, le design reposerait désormais uniquement sur la sensibilité à la pression pour une fiabilité accrue.

Pas d’iPhone Air 2, ni d’iPhone 18 standard

Visuellement, de nouvelles finitions sont à l’étude, notamment un bordeaux profond, un marron doux et un violet feutré. Il est important de noter qu’aucun iPhone 18 standard ni successeur de l’iPhone Air n’est attendu cet automne, Apple aurait repoussé ces modèles à 2027 suite aux ventes décevantes du premier iPhone Air.