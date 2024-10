Cette connectique ultra-rapide sera bientôt disponible, elle offre de solides débits

Enfin, l’USB 4 2.0 est disponible avec la plupart des cartes mères haut de gamme lancées ces derniers temps. La connectique, officialisée en 2019, commence à se démocratiser et on peut le dire, ce n’est pas trop tôt. Au programme ici, un débit théorique de 80 Gbit/s, soit 5 fois celui de la connectique USB 3.2 Gen 2 x 2, mais également une recharge ultra-rapide, cependant, il y a encore un détail à régler de ce côté-là.

Les premiers câbles et ordinateurs dotés de connectique USB 4 2.0 sont enfin sur le marché, avec ceci, une puissance de charge de 240 watts, en plus des débits incroyables, permettant un transfert de données ultra-rapide, mais également de connecter encore plus d’appareils à un seul connecteur.

Cette connectique offre également la possibilité de faire passer un flux vidéo 8K à 60 Hz, soit une définition de 7680 x 4320 pixels. Pour l’heure cependant, cela prendra encore un peu de temps avant de voir de nombreux modèles d’ordinateurs dotés de cette nouvelle connectique, mais vous pouvez déjà vous équiper en câbles !

Windows 11 intègre déjà l’USB 4 2.0

On note que Microsoft a déjà commencé à préparer Windows 11 pour l’USB 4 2.0 dans les versions Insider. Toutefois, les fabricants de PC et d’appareils devront intégrer la prise en charge des connexions de bus PCI-Express 5.0 x4 afin d’exploiter pleinement la bande passante élevée que permet l’USB 4 2.0.

Malheureusement, cela signifie que du matériel de nouvelle génération est nécessaire, autrement dit, vous allez devoir racheter des cartes mères ou un ordinateur portable pour en profiter.

Il convient de mentionner que l’USB4 2.0 est théoriquement capable de fournir jusqu’à 120 Gbps, bien que cela soit limité à une seule direction et nécessite une configuration asymétrique. Cette configuration permet de maintenir un débit de 40 Gbit/s dans l’autre sens. Cependant, il y a un souci. En effet, concernant la charge, on annonce des câbles supportant 240 watts, soit 48V / 5A. Or, le nombre de chargeurs offrant ce débit sur un seul port est encore excessivement limité. Il faudra donc attendre de nouveaux chargeurs pour profiter pleinement de telles puissances.

La nouvelle norme est également rétrocompatible avec les versions USB précédentes, y compris USB 4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et même Thunderbolt 3.