Windows 11 adopte l’USB4 2.0 : jusqu’à 80 Gbit/s, mais seulement pour quelques PC

Microsoft s’attelle à prendre en charge l’USB 4 2.0 sous Windows 11, un OS toujours peu apprécié. Cette norme a été présentée à la rentrée 2022 par l’USB-IF ; avec 80 Gbit/s, elle double la bande passante par rapport à l’USB 4 version 1.0 et au Thunderbolt 4.

Naturellement, l’USB 4 2.0 maintient la rétrocompatibilité avec les normes précédentes. Cette version permet simplement des taux de transfert plus élevés pour les appareils disposant des composants nécessaires.

Quelques PC seulement

De fait, en l’état, l’implémentation sous Windows 11 est circonscrite au canal Dev de Microsoft dans le cadre du programme Windows Insider via la Build 23615. De plus, elle ne concerne que les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core HX de 14e génération (les Raptor Lake Refresh) ; une gamme officialisée par Intel il y a quatre jours seulement, le 8 janvier.

Voici ce qu’écrit Microsoft à propos de l’USB 4 2.0 :

« Nous sommes heureux d’annoncer la prise en charge de la norme USB de dernière génération, USB 80Gbps, dans cette version de Windows. La prise en charge de l’USB 80Gbps sera initialement lancée sur certains appareils équipés de processeurs mobiles Intel Core 14th Gen HX-series, tels que le nouveau Razer Blade 18. Il s’agit de la première mise à jour majeure de la norme USB4, qui fait passer les performances de 40 Gbps à 80 Gbps. Elle permet la prochaine génération d’écrans, de stockage et de connectivité haute performance. Elle est entièrement rétrocompatible avec les périphériques construits pour les anciennes générations d’USB et Thunderbolt et fonctionne aux côtés de toutes les autres fonctionnalités USB Type-C. »

Outre l’adoption de cette norme USB, la Build 23615 marque le lancement automatique de Copilot au démarrage de Windows 11 « sur les appareils à écran large ».

L’autre fonctionnalité ajoutée par cette version de Windows 10 concerne Microsoft Edge et plus généralement les navigateurs susceptibles d’afficher la fenêtre de partage de Windows : cette dernière permet désormais de partager des URL directement vers WhatsApp, Gmail, X (anciennement Twitter), Facebook et LinkedIn.

