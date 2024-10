Windows 11 24H2 : voici les problèmes que vous pourriez rencontrer avec la dernière mise à jour

Windows 11 24H2 est une mise à jour plutôt intéressante en termes de performances notamment, mais pas que. Copilot s’améliore dans cette dernière mise à jour, mais les bugs sont aussi de la partie. Voici 6 problèmes connus qui peuvent vous provoquer un BSoD (Blue Screen of Death) si vous installez la mise à jour sur un PC Intel.

La plus grande mise à jour de Windows de cette année intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment Sudo pour Windows et Recall AI. Parallèlement, la liste des problèmes connus comprend des conflits avec les applications de personnalisation du fond d’écran, des BSoD de jeux, des pilotes Intel Smart Sound Technology, et plus encore.

Pilotes Intel Smart Sound Technology

Les pilotes audio Intel provoquent des BSoD sur les processeurs Intel Core de 11ème génération.

Microsoft a signalé que les utilisateurs de la version 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152 sont confrontés à ce problème. L’éditeur de Windows a cessé de proposer la mise à jour 24H2 pour les appareils dotés de cette version du pilote Intel.

Pour résoudre ce problème, vous devez installer le pilote 10.30.00.5714 ou 10.29.00.5714 et les versions ultérieures. Ne forcez pas l’installation de la mise à jour 24H2, ou vous serez confronté à des BSoD qui peuvent survenir à tout moment.

Applications de personnalisation du fond d’écran

La mise à jour 24H2 perturbe le fonctionnement de nombreuses applications de fond d’écran. Vous risquez de rencontrer des problèmes avec les fonctionnalités de l’application, des plantages, des problèmes de bureau virtuel ou l’impossibilité d’appliquer une action.

Il faudra donc attendre que les développeurs résolvent le problème avec la nouvelle mise à jour et déploient des correctifs pour rétablir les performances de l’application.

Problèmes de jouabilité dans Asphalt 8

Asphalt 8 est peut-être vieux, mais compte encore pas mal de joueurs. La mise à jour 24H2 ne permet pas son bon fonctionnement, et le jeu rencontre des bugs et cesse de répondre. Il se relance correctement après un redémarrage, mais le problème ne disparaît pas. Attendez que Gameloft publie un correctif.

Easy Anti-Cheat ne répond plus

Easy Anti-Cheat, une fonction de triche, est intégrée à Fortnite et à de nombreux autres jeux multijoueurs. Elle entre en conflit avec la nouvelle mise à jour des processeurs Alder Lake+ d’Intel et de la plateforme vPro.

Ainsi, les PC équipés de ce processeur sont confrontés à des BSoD avec le code d’arrêt « MEMORY_MANAGEMENT ».

Problèmes de lancement de Safe Exam Browser

Les utilisateurs de l’application Safe Exam Browser peuvent connaitre des problèmes de lancement avec la mise à jour 24H2. Vous devez installer la version 3.8.0 du navigateur, qui est arrivée le 26 septembre, pour résoudre le problème.

Microsoft a confirmé que les versions 3.7 et antérieures rencontraient des soucis de lancement et qu’il suffisait de mettre à jour l’application pour les résoudre.

Capteurs d’empreintes digitales non réactifs

Si votre PC Windows est équipé d’un capteur d’empreintes digitales, il est possible qu’il ne réagisse pas bien à la mise à jour 24H2. Vous remarquerez que le capteur ne fonctionne pas après avoir verrouillé l’ordinateur, et vous devrez utiliser d’autres options pour vous connecter, votre mot de passe, code PIN, ou caméra Windows Hello si vous en avez une.

Il ne s’agit là que de quelques problèmes officiellement reconnus avec la dernière mise à jour de la version de Windows 11. Nous continuerons à vérifier nos PC pour détecter d’autres problèmes dans cette version.