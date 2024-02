Crucial T705 : le SSD PCIe Gen5 le plus rapide du monde flashé à 14,5 Go/s

©momomo_us via X

Offrant des vitesses de lecture fulgurantes pouvant atteindre jusqu’à 14,5 Go/s, ces dispositifs représentent un bond en avant significatif dans le domaine de l’efficacité des SSD. En effet, la génération précédente de SSD PCIe de Crucial, le T700 Gen5 n’atteint “que” 12,4 Go/s.

Disponibles en deux variantes distinctes : une standard et une édition limitée avec un design blanc. Les SSD Crucial T705 proposent des capacités allant de 1 To à 4 To. Ces informations proviennent de fuites divulguées sur X (anciennement Twitter) par @momomo_us pour le visuel et @Deepbluen pour la fiche technique. En revanche, alors que les tarifs des SSD pourraient repartir à la hausse, le T705 n’a pas encore de fourchette de prix.

Le SSD Crucial T507 atteint des vitesses encore jamais vues

Ce qui distingue vraiment les SSD Crucial T705, ce sont leurs performances impressionnantes. Le système de stockage peut donc atteindre des vitesses de lecture pouvant aller jusqu’à 14,5 Go/s mais aussi 1,55 million d’IOPS en lecture aléatoire. Ces systèmes de stockage SSD offriraient, de ce fait, une réactivité exceptionnelle.

De plus, avec 1,8 million d’IOPS en écriture aléatoire, ils garantissent une fluidité et une efficacité sans compromis dans toutes les conditions d’utilisation. Question vitesse d’écriture, le T705 atteint les 12,7 Go/s, le nouveau stockage de Crucial est encore une fois plus rapide que le T700 et ses 11,9 Go/s.

Si le contrôleur du SSD est inconnu pour l’instant, il est probable que ces performances sont rendues possibles grâce à l’utilisation du contrôleur Phison E26, également présent dans le T700 Gen5. Bien que Crucial n’ait pas encore officiellement répertorié son nouveau SSD, les spécifications finales devraient rester relativement stables.

©momomo_us via X

Cependant, des ajustements mineurs, comme des clarifications sur les spécifications encore inconnues, pourraient être apportés avant le lancement officiel. Pour l’instant il manque quelques informations, comme le cache DRAM ou encore l’endurance du SSD.

Que vaut le SSD T705 face au T700 ?

Crucial T700 1 To Crucial T705 1 To Lecture Séquentielle 11 700 Mo/s 13 600 Mo/s Écriture Séquentielle 9 500 Mo/s 10 200 Mo/s Lecture Aléatoire 1350K 1400K Ecriture Aléatoire 1400K 1750K Endurance (TBW) 600 To inconnue

Les SSD Crucial T705 représentent un pas en avant significatif dans le monde du stockage Gen5. Leur combinaison de vitesses élevées, de capacités généreuses et de performances exceptionnelles en fait des outils attrayants pour les usagers à la recherche de performances optimales.

Malheureusement c’est tout ce qu’il est possible de savoir sur le prochain SSD de Crucial. La marque de Micron Technology n’a pas dévoilé de date de sortie pour son système de stockage inédit. Il va falloir être patient avant de pouvoir mettre la main dessus.