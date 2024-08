CoD Black Ops 6 : les configs PC n’évoluent pas, une RTX 3060 suffit pour jouer à 60 FPS

Activision est de retour avec un nouvel opus de sa franchise phare : Call of Duty. Le prochain jeu, Black Ops 6, s’apprête à entrer en phase de bêta ouverte. Pour l’occasion, son studio a partagé les configurations requises sur PC et elles sont sans surprises.

©Activision

Il semblerait qu’Activision ait repris ses mauvaises habitudes en sortant un nouveau Call of Duty chaque année. Après avoir lancé le remake de Modern Warfare 3 en novembre 2023, c’est au tour de la série des Black Ops de revenir d’entre les morts.

Sixième épisode de la série “secondaire”, ce Black Ops 6 se déroulera lors de la guerre du Golfe et aura au moins l’intérêt de proposer un conflit encore jamais vu dans la franchise. Le titre devrait être disponible sur PlayStation 5, PC mais aussi Xbox Series S et X.

Prévu pour le 25 octobre de cette année, le titre va bientôt entrer dans sa phase de bêta ouverte (du 6 au 9 septembre). Un accès anticipé est également prévu pour ceux ayant précommandé le jeu ou étant abonnés au Game Pass de Microsoft.

Pour l’occasion, Activision et les développeurs du jeu ont partagé les configurations nécessaires afin de profiter du jeu dans les meilleures conditions. Rien de bien nouveau sous le soleil, le jeu aura les mêmes exigences (à quelques détails près) que Modern Warfare 3 (2023).

©Activision

Black Ops 6 s’inspire un peu trop de Modern Warfare 3

En somme, le jeu sera accessible au plus grand nombre mais il sera exigeant (trop exigeant) afin d’avoir la meilleure expérience possible (fluidité, graphisme, etc.). De ce fait, il ne faut s’attendre à une évolution graphique d’aucune sorte. Ainsi, une simple GTX 1060 est nécessaire au minimum tandis que la configuration recommandée demande une RTX 3060 (60 FPS en qualité élevée).

Si la logique de Modern Warfare 3 est suivie, pour jouer en 4K ultra, une 4080 devrait être nécessaire. Côté processeur, les exigences sont également similaires avec un Intel Core i5-6600 en qualité minimale et un i7-6700K pour jouer à 60 FPS avec les paramètres graphiques élevés.

Là où la configuration requise diffère, c’est dans la quantité de mémoire vive demandée. Black Ops 6 semble plus gourmand que Modern Warfare 3 et va exiger au minimum 12 Go de RAM. Entre 3 Go et 8 Go de mémoire vidéo seront également nécessaires contre 2 et 8 Go sur l’opus précédent.

Un SSD sera obligatoire pour stocker le jeu, ce qui est un problème. À l’image de Modern Warfare 3, Black Ops 6 est un véritable poids lourd avec pas moins de 149 Go d’espace de stockage nécessaire. La capacité des SSD étant plus limitée que celle des HDD, cette exigence est donc assez frustrante.

Cerise sur le gâteau, une connexion internet sera obligatoire pour jouer à Black Ops 6. Cela concerne évidemment la bêta mais également le jeu lorsque celui-ci sera lancé officiellement. Enfin, petit cadeau pour les joueurs Steam : ils seront obligés de renseigner leur numéro de téléphone personnel s’ils veulent pouvoir jouer à Black Ops 6 depuis cette plateforme et débourser 80 euros au minimum.

Configuration minimale

(30 FPS) Configuration recommandée

(60 FPS) Système d’exploitation Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit)

Windows 11 (64 bit) Processeur AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-6700K Carte graphique Radeon RX 470

GeForce GTX 1060

Intel Arc A750 Radeon RX 6600XT

GeForce RTX 3060 Mémoire vive 12 Go 16 Go Mémoire vidéo 3 Go 8 Go Stockage SSD 149 Go SSD 149 Go Réseau Internet obligatoire Internet obligatoire Carte son Compatible Direct X Compatible Direct X