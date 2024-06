Pas de CoD Black Ops 6 sans réseau, connexion internet exigée même en solo

Call of Duty : Black Ops 6 va entraîner les joueurs en pleine guerre du Golfe. Le jeu issu de la série de FPS phare d’Activision aura malheureusement quelques exigences, notamment une connexion à internet obligatoire et surtout en continue.

©Activision

Le Xbox Games Showcase a été l’occasion pour Microsoft de présenter les prochains titres de ses dernières acquisitions. Ainsi, Blizzard a présenté le premier DLC de Diablo 4 et Activision le nouvel opus de la série Call of Duty.

Un peu plus de six mois après la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3, la franchise revient avec un épisode spin-off : Black Ops 6. Comme prévu, celui-ci aura comme théâtre d’opérations la guerre du Golfe durant les années 90.

Le FPS devrait sortir dans le courant de l’année sur un nombre important de plateformes. En effet, Call of Duty Black Ops 6 sera également disponible sur PS4 et Xbox One en plus de la PS5, du PC et des Xbox Series S et X.

Évidemment, s’agissant d’un titre “cross-gen”, il ne faut pas s’attendre à des merveilles question graphismes, surtout sur PS4 et Xbox One. De plus, le titre d’Activision aura une exigence bien particulière qui devrait faire grincer des dents : une connexion internet obligatoire.

Black Ops 6 et ses textures ont besoin d’internet

En effet, le prochain FPS issu de cette série de jeux culte ne sera pas jouable sans être connecté au réseau, quel que soit le mode de jeu, en solo comme en multijoueur. Selon son studio de développement, ce choix serait parfaitement justifié.

Cette décision d’empêcher les joueurs de jouer sans internet serait due à certaines limitations techniques. Sans donner plus de précision, Activision sous-entend qu’internet sera obligatoire afin de réduire l’espace de stockage pris par le jeu. Actuellement le titre ferait presque 310 Go, de quoi remporter la palme du jeu le plus lourd de l’histoire.

Pour aider les système de stockage, une partie des textures du jeu serait affichée en streaming. Cela implique donc que cette exigence de Black Ops 6 ne sera pas uniquement ponctuelle. La connexion à internet devra se faire en continu afin que les visuels “de haute qualité” du jeu puissent s’afficher correctement.

Heureusement pour les joueurs console, l’entreprise précise que la campagne solo ne nécessitera pas d’abonnement au PS+ ou Xbox Live Gold pour être jouée contrairement au mode multijoueur.

La PS4 et la Xbox One tirent Call of Duty vers le bas ?

©Activision

Concernant ce dernier, les versions old-gen (seulement sur PS4 et Xbox One) seront d’ailleurs amputées du mode de jeu à écran scindé. Ce choix discutable aurait été fait de crainte que les performances des anciennes consoles soient trop faibles.

Il est probable que le streaming des textures soit également le résultat des limitations techniques imposées par la PS4 et la Xbox One. Il faut espérer que les versions sur machines actuelles ne soient pas impactées plus encore par l’insistance d’Activision à sortir des jeux modernes sur des consoles vieilles de plus de dix ans.

Call of Duty : Black Ops 6 devrait sortir le 25 octobre 2024 et être disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X, et sur ordinateur. De plus, le FPS devrait être accessible dès le premier jour sur le Game Pass, le service de cloud gaming de Microsoft.