Company of Heroes 3 : une nouvelle vidéo vante l’authenticité du jeu

En juillet 2021, SEGA et Relic ont officialisé Company of Heroes 3. Ce troisième opus de la célèbre franchise éponyme n’a pas encore de date de parution ; il doit en principe débarquer dans le courant de l’année. En attendant, les développeurs relatent régulièrement l’avancement de le jeu par l’intermédiaire de séquences « Journal des développeurs ». Dans leur dernière vidéo, ils mettent en avant l’authenticité et le réalisme historique ; ils insistent notamment sur le soin apporté à la modélisation des différentes unités et véhicules du jeu.

À propos des véhicules, Kristian Bourdage explique par exemple que contrairement aux précédents jeux Company of Heroes, où les dégâts et l’usure des véhicules étaient représentés par quelques modèles prédéfinis, ceux affichés dans Company of Heroes 3 répondent à des simulations plus complexes : à en croire le développeur, le moindre impact de balle ou obus est parfaitement localisé. Plus loin dans la vidéo, Kristian Bourdage évoque les uniformes des unités, lesquels sont largement personnalisables.

Relic montre le nouveau système de destruction des bâtiments de Company of Heroes 3

Des unités plus réactives

Un autre intervenant, Amar Allen insiste pour sa part sur l’historicité des différents équipements, outils et accessoires présents dans / sur les véhicules. Dans un autre registre, Michael Mussellam prétend que COH 3 adopte « une approche plus réaliste et moins hollywoodienne » que COH 1 et COH 2.

Enfin, le dénommé Tristant Brett conclut en promettant une amélioration du comportement des unités sur le champ de bataille ; une amélioration principalement induite par de meilleures réactions aux évènements proches. Il déclare : « Les unités s’adaptent bien plus à leur environnement, par exemple lorsque des avions les survolent ou qu’un ennemi est proche, leur position change, ce qui façonne un champ de bataille plus authentique qu’auparavant ».

Cap sur le théâtre d’opérations méditerranéen

Company of Heroes 3 abandonnera les fronts d’Europe de l’ouest et d’Europe de l’est exploités par Company of Heroes 2 pour se concentrer sur ceux du pourtour de la Méditerranée. La page Steam du jeu avertit : « Plus impressionnant que jamais, Company of Heroes 3 associe un combat haletant à des choix stratégiques encore plus complexes dans un sublime théâtre d’opérations méditerranéen.​ Dans Company of Heroes 3, chaque bataille a une histoire… Alors, quelle sera la vôtre ? ».

Pour rappel, Company of Heroes 2 soufflera ses dix bougies l’année prochaine ; le RTS de Relic est paru le 25 juin 2013.