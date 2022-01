Relic montre le nouveau système de destruction des bâtiments de Company of Heroes 3

Dans le genre vidéo qui ne s’encombre pas de superflu, celle publiée récemment sur la chaîne Company of Heroes visant à illustrer la destruction des bâtiments dans Company of Heroes 3 a tout de l’archétype. Sobrement titrée « CoH 3 Pre-Alpha Destruction Test 1 », cette séquence d’une grosse vingtaine de secondes montre un immeuble qui s’écroule sous les projectiles. Notez la présence d’un soldat, à droite du bâtiment, qui n’a pas trop l’air de soucier de la situation et qui finira donc inévitablement écrabouillé.

Quiconque a déjà joué à un Company of Heroes conviendra que pulvériser objets et bâtiments est l’un des plaisirs simples offerts par cette franchise, à l’instar de ce que propose un Battlefied, côté FPS, avec plus ou moins de réussite et de liberté selon les opus. À l’évidence, avec Company of Heroes 3, les développeurs de Relic Entertainment ne renient pas leurs fondamentaux. De fait, dans ce STR, le système de destruction n’est pas uniquement esthétique mais fait partie intégrante du gameplay en modifiant la physionomie des maps en cours de partie. Les développeurs promettent « des environnements destructibles de nouvelle génération, grâce au moteur de jeu Essence Engine » (dans sa version 5.0). Pour information, précisons que ce moteur soutient déjà une autre référence du STR, Age of Empire IV.

Cap sur le théâtre d’opérations méditerranéen

Relic et Sega ont organisé une alpha multijoueur pour COH3 en décembre dernier. Company of Heroes 3 doit paraître dans le courant de l’année à une date non connue pour le moment. Il abandonnera les fronts enneigés de l’est de l’Europe et ceux pluvieux du bocage normand pour nous transporter sur les rives de la Méditerranée, toujours lors de la Seconde Guerre Mondiale est-ce bien nécessaire de le préciser.

Voici son descriptif Steam : « Plus impressionnant que jamais, Company of Heroes 3 associe un combat haletant à des choix stratégiques encore plus complexes dans un sublime théâtre d’opérations méditerranéen. Dans Company of Heroes 3, chaque bataille a une histoire… Alors, quelle sera la vôtre ? »