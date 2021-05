Computex 2021 : Intel dévoile deux nouveaux processeurs Tiger Lake, le NUC Beast Canyon et un modem 5G

Intel a sifflé le coup d’envoi du Computex 2021 avec plusieurs annonces. La firme a ajouté deux puces à sa gamme Tiger Lake-U, dont un Core i7 avec une fréquence Boost de 5 GHz, une première pour les ultrabooks ; présenté brièvement ses futurs NUC Beast Canyon, les « premiers NUC à prendre en charge une carte graphique pleine longueur » ; dévoilé son Intel 5G Solution 5000, un modem 5G développé en partenariat avec MediaTek et Fibocom.

Commençons avec les nouvelles puces UP3 Tiger Lake-U, les Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7. Ce sont deux 4 cœurs / 8 threads avec des TDP configurables entre 12 et 28 W. Le Core i7 embarque plus de cœurs graphiques (96 contre 80 pour le Core i5) et s’avère un peu plus véloce : jusqu’à 5 GHz sur un cœur, tandis que la fréquence maximale sur l’ensemble de ses cœurs s’élève à 4,6 GHz. Ces processeurs s’arment toujours de cœurs Willow Cove gravés en SuperFin 10 nm.

Une carte graphique DG2 d’Intel à 512 UE expose son PCB

Tiger Lake UP3

Le tableau ci-dessous dévoile la gamme Tiger Lake UP3 mise à jour.

Processeur Cœurs / Threads Cache (Mo) Unités d’exécution iGPU Fréquence de base (GHz) Fréquence Turbo sur un cœur (GHz) Fréquence Turbo sur tous les cœurs (GHz) Fréquence maximale iGPU (GHz) TDP Support mémoire Core i7-1195G7 4C / 8T 12 96 2,9 5 4,6 1,4 12 -28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-1185G7 4C / 8T 12 96 3 4,8 4,3 1,35 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-1165G7 4C / 8T 12 96 2,8 4,7 4,1 1,3 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1155G7 4C / 8T 8 80 2,5 4,5 4,3 1,35 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1145G7 4C / 8T 8 80 2,6 4,4 4 1,3 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1135G7 4C / 8T 8 80 2,4 4,2 3,8 1,3 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i3-1125G4 4C / 8T 8 48 2 3,7 3,3 1,25 12 – 28W DDR4-3200, LPDDR4x-3733

Intel partage plusieurs diapositives mettant en avant les performances de son Core i7-1195G7 face à au Ryzen 7 5800U d’AMD (8 cœurs / 16 threads). Rien pour le Core i5 en revanche. Comme toujours, prenez ces benchmarks promotionnels avec prudence, les protocoles de test n’étant pas toujours équitables. Dans les jeux, Intel promeut la fonctionnalité Sampler Feedback DirectX 12 Ultime, pour l’instant uniquement prise en charge par l’architecture graphique Xe (pas par Vega, donc). Quant aux benchmarks applicatifs, la société, comme à son habitude depuis quelques mois, insiste sur les benchmarks AVX-512 VNNI susceptibles de tirer parti de l’accélération de l’IA et de l’inférence (DL Boost). Or, hormis pour la technologie Quick Sync Video, ceux-ci ne sont pas forcément très représentatifs des charges de travail qu’imposent la majorité des logiciels de productivité actuellement utilisés.

NUC Beast Canyon

Intel a brièvement présenté ses prochains NUC 11 Extreme baptisés Beast Canyon. Comme l’indique l’unique diapositive, ces machines s’armeront d’un processeur Tiger Lake-H (Core i5, i7 ou i9) et seront capables d’accueillir une carte graphique pleine longueur ; en pratique, il serait question d’une carte graphique longue de 12 pouces, soit 30 cm approximativement.

Intel 5G Solution 5000

Si Intel a renoncé à concevoir des modems 5G pour les smartphones en 2019, la firme n’avait pas abandonné la 5G pour les ordinateurs et le secteur de l’IoT. En témoigne cet Intel 5G Solution 5000, un modem élaboré avec MediaTek et fabriqué par Fibocom. Cette solution est compatible avec la plateforme Tiger Lake actuelle et le sera également avec la future plateforme Alder Lake. Elle mesure 30 x 52 x 2,3 mm et utilise une interface PCIe 3.0. Elle se limite aux fréquences Sub 6 GHz et sera commercialisée dès cette année via trois partenaires OEM (Acer, ASUS et HP).

Source : Tom’s Hardware US