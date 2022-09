Cooler Master présente sa série de ventilateurs Mobius

La semaine dernière, Cooler Master a lancé une nouvelle gamme de ventilateurs baptisée Mobius Series. La série comporte deux références pour l’instant : le Mobius 120 et le Mobius 120P aRGB. Deux ventilateurs de 120 mm donc, dont l’un proposant des effets aRGB, mais également une vitesse de rotation plus importante.

D’après l’entreprise, ces ventilateurs se caractérisent par le Ring Blade Design, un système de « pales interconnectées ». Cette conception renforcerait la structure et éliminerait les vibrations, toujours selon Cooler Master. En outre, la marque évoque « une jante intérieure inclinée avec des évents latéraux chanfreinés pour optimiser le flux d’air » ; un roulement étanche (encore heureux) permettant à « l’huile […] de créer une lubrification constante contre la friction et augmenter la durée de vie du ventilateur » ; une résistance à la poussière accrue grâce à la « position étanche et concave du roulement [qui] empêche l’exposition à l’air et à la poussière » ; enfin, une « bague magnétique évitant à l’arbre du palier de basculer et stabilisant le ventilateur pour éviter l’obstruction des pales du ventilateur dans diverses orientations, ainsi que les projections d’huile ».

Spécifications ventilateurs Mobius

Sinon, en pratique, toutes ces innovations débouchent sur des ventilateurs aux caractéristiques suivantes :

Modèle ventilateur Mobius 120 Numéro produit MFZ-M2NN-21NPK-R1 Coloris extérieur Noir Dimensions (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm LED Non-LED Vitesse de rotation 0-2050 RPM ± 10% Débit d’air 63,1 CFM Volume sonore 22,6 dBA Type de roulement de ventilateur Roulement à boucle dynamique Pression d’air du ventilateur 2,69 mmH2O MTTF >200,000 heures Connecteur ventilateur 4-Pin (PWM) Tension nominale du ventilateur 12VDC Intensité nominale du ventilateur 0,12A Intensité de sécurité du ventilateur 0,35A Consommation 1,44 W Poids ventilateur 179g Garantie 5 ans Type ventilateur Ventilateur de boîtier

Modèle ventilateur Mobius 120P ARGB Numéro produit MFZ-M2DN-24NP2-R1 Coloris extérieur Black Dimensions (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch Profils Addressable Gen 2 RGB Vitesse de rotation 0-2400 RPM ± 10% Débit d’air 75g2 CFM Volume sonore 30 dBA Type de roulement de ventilateur Roulement à boucle dynamique Pression d’air du ventilateur 3,63 mmH2O MTTF >200,000 heures Connecteur ventilateur 4-Pin (PWM) Tension nominale du ventilateur 12VDC Intensité nominale du ventilateur 0,18A Intensité de sécurité du ventilateur 0,35A Consommation 2g16W Connecteur RGB 3-Pin ARGB RGB tension nominale 5V DC RGB intensité nominale 0,48A Poids ventilateur 179g Garantie 5 ans Type ventilateur Ventilateur boîtier Ventilateur – LED ARGB

Le détaillant TopAchat vend le Cooler Master Mobius 120P ARGB au tarif de 30 euros et le Cooler Master Mobius 120 au prix de 25 euros.