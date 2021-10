Corsair lance des kits de mémoire DDR5 Vengeance et Dominator Platinum

Corsair, qui avait vanté les bénéfices de la DDR5 il y a quelques mois, lance ses kits de mémoire DDR5 Dominator Platinum RGB et Vengeance, destinés aux plateformes Alder Lake. La série Dominator Platinum RGB DDR5 reprend les codes des séries DDR4. Les barrettes conservent un dissipateur thermique en aluminium surmonté d’une barre lumineuse dotée de 12 LED aRGB (synchronisables via iCue) ; elles sont disponibles en noir ou en blanc. Corsair propose ses barrettes mémoire Dominator Platinum RGB DDR5 en kits de 32 Go (2 x 16 Go) dans un premier temps, puis de 64 Go dans les prochaines semaines. Les modules Vengeance sont également proposés avec un dissipateur thermique noir ou blanc. Corsair les vend aussi sous forme de kits de 32 Go mais aussi de 64 Go dès à présent.

Naturellement, ces deux séries bénéficient d’une prise en charge des profils XMP 3.0 personnalisables. En outre, Corsair accorde une garantie à vie limitée, contre seulement 3 ans pour certains fabricants.

Les barrettes DDR5 vont chauffer avertit Corsair

Spécifications DDR5 Dominator Plantinum et Vengeance

Tous les détails sont rassemblés dans les deux tableaux qui suivent.

Référence Coloris Taux de transfert Timings Tension (V) PMIC Capacité Prix CMT32GX5M2B5200C36FE Noir DDR5-5200 36-38-38-74 1,25 Overclock PMIC 32 Go (2 x 16 Go) 369,99 euros CMT32GX5M2X5200C38 Noir DDR5-5200 38-38-38-84 1,25 Extreme OC PMIC 32 Go (2 x 16 Go) 354,99 euros CMT32GX5M2B5200C38W Blanc / Noir DDR5-5200 38-38-38-84 1,25 Overlock PMIC 32 Go (2 x 16 Go) 339,99 euros CMT32GX5M2C4800C34 Noir DDR5-4800 34-35-35-69 1,1 Extreme OC PMIC 32 Go (2 x 16 Go) 324,99 euros CMT64GX5M2B5200C38 Noir DDR5-5200 ? 1,25 ? 64 Go (2 x 32 Go) ? Kits de mémoire Dominator Platinum